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Common Goal, fundada por Juan Mata, impulsa el Día Mundial del Fútbol Solidario

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Madrid, 26 may (EFE).- La organización Common Goal, fundada por el jugador español Juan Mata, ha impulsado la celebración este martes 26 de mayo como el primer Día Mundial de Fútbol Solidario bajo el símbolo universal del corazón hecho con las manos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de UN Football for the Goals y pretende movilizar el alcance, la cultura y la influencia del fútbol para apoyar a comunidades y organizaciones que utilizan el deporte para generar un impacto social positivo en todo el mundo, tras la celebración del Día Mundial del Fútbol proclamado por Naciones Unidas el 25 de mayo.

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La idea invita a jugadores, clubes, marcas, medios, aficionados y organizaciones comunitarias a unirse a través de donaciones, eventos locales y acciones de solidaridad, con la ambición de convertir los valores reconocidos por Naciones Unidas, incluidas la solidaridad, la paz, la inclusión y el bienestar de las comunidades.

"El fútbol tiene el poder de conectar a miles de millones de personas en todo el mundo. El Día Mundial del Fútbol Solidario es una invitación a utilizar ese poder colectivo para apoyar a las comunidades que cada día utilizan el juego para cambiar vidas", afirmó Juan Mata, campeón del mundo con España, en un comunicado.

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La Federación Española de Fútbol (AFE) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) respaldan el proyecto, al que se han sumado más de 200 organizaciones que utilizan el fútbol para generar oportunidades, fortalecer comunidades y transformar vidas en más de cien países.

Entre sus actuaciones se incluyen programas de inclusión para personas refugiadas y proyectos de empoderamiento de niñas, hasta iniciativas de desarrollo juvenil y fortalecimiento comunitario, con el fútbol como una plataforma de oportunidad y esperanza.

Figuras como Dani Olmo, Irene Paredes, Vero Boquete, Jürgen Klopp, Serge Gnabry y Vivianne Miedema respaldan distintas causas con estos objetivos y han lanzado una llamada colectiva para que más personas se unan al movimiento.

Common Goal recordó que, desde 2002, ha sido pionera en el movimiento de fútbol para el desarrollo y actualmente cuenta con una comunidad global de 200 organizaciones. EFE

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EFE

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