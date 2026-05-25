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Once jugadores del Elche acaban contrato con la entidad el próximo mes

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Elche (Alicante), 25 may (EFE).- Once jugadores del Elche, casi la mitad de su primera plantilla, acaban contrato con la entidad ilicitana sin que se haya resuelto aún su situación para la próxima temporada, en la que el equipo ilicitano volverá a competir en Primera División.

En la mayoría de los casos son jugadores cedidos por otros clubes, si bien el Elche tiene la posibilidad de ejercer una opción de compra para garantizar su continuidad en la plantilla, que volverá a ser dirigida por Eder Sarabia, que tiene un año más de contrato.

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Los jugadores que finalizan su compromiso son Héctor Fort, Aleix Febas, Iñaki Peña, Rafa Mir, Víctor Chust, André Silva, Adrià Pedrosa, Gonzalo Villar, Léo Pétrot, Buba Sangaré y Josan Ferrández.

Fort y Peña, cedidos por una temporada, regresarán a la disciplina del Barcelona, por lo que su continuidad es poco probable, sobre todo en el caso del portero, que fue desbancado de la titularidad en el momento decisivo de la competición por el argentino Matías Dituro.

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El Elche tiene una opción de compra con los jugadores Rafa Mir y Adrià Pedrosa, cedidos por el Sevilla, aunque sólo parece probable la continuidad del atacante, ya que el lateral tuvo poco protagonismo. No obstante, Mir debe afrontar esta semana un juicio por agresión sexual por el que se le pide el ingreso en prisión.

Víctor Chust, a préstamo por parte del Cádiz, también tiene una opción de compra que el club ilicitano, como anunció su propietario, Christian Bragarnik, tiene intención de ejecutar tras el notable rendimiento del central valenciano.

También parece probable la continuidad de Gonzalo Villar, incorporado en el pasado mercado de invierno procedente del Dinamo Zagreb.

El murciano, formado en la cantera del Elche, ha tenido gran protagonismo y tanto el club como el jugador han expresado su deseo de ampliar su vinculación.

Algo similar sucede con el ilicitano Buba Sangaré, a préstamo de la Roma, quien también ha tenido protagonismo desde su llegada a la entidad en enero.

Los casos que más preocupan en el entorno ilicitano son los de Aleix Febas, el jugador más utilizado durante la temporada, y Josan Ferrández, uno de los futbolistas históricos del club ilicitano en el presente siglo.

Febas ha sido pieza clave para Sarabia en los dos últimos años. Tiene una oferta de renovación desde hace meses, pero el centrocampista, pretendido por numerosos equipos de Primera, no ha respondido a la oferta.

Tras la permanencia lograda en Girona, el ilerdense y Bragarnik se emplazaron a nuevas negociaciones a partir de esta semana. Febas garantizó hace unos días, en rueda de prensa, que no tenía ningún compromiso con otra entidad.

Josan, superviviente de los dos últimos ascensos a Primera y de la etapa en Segunda B, acaba contrato sin que el club le haya propuesto ampliar su compromiso.

El crevillentino, de 36 años, ha tenido poco protagonismo y expresó meses atrás su deseo de seguir jugando al fútbol, ya fuera en el Elche o en otro equipo.

Por último, el francés Léo Pétrot, uno de los jugadores más utilizados en el tramo final del curso, y el delantero portugués André Silva, máximo realizador del equipo con diez tantos, acaban contrato y su posible continuidad se abordará en las próximas semanas. EFE

pvb/nhp/cmm

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