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Rebeca Andrade reaparecerá en el Panamericano de Gimnasia tras competir en París 2024

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Redacción deportes, 24 may (EFE).- La gimnasta brasileña Rebeca Andrade, ganadora de seis medallas olímpicas, reaparecerá en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística que se celebrarán en Río de Janeiro del 17 al 21 de junio, casi dos años después de su última competición en París 2024.

"¡Bienvenida de vuelta, reina!", destacó la Confederación Brasileña de Gimnasia (CBG) en X en el anuncio del regreso de Andrade, de 27 años.

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La gimnasta brasileña más laureada abrió un paréntesis en su trayectoria después de los Juegos Olímpicos con el fin de cuidar su mente y su cuerpo.

"Estoy muy feliz de estar de vuelta en la selección y de volver a participar. Espero poder hacerlo de la mejor manera posible. Es increíble sentir el calor del público y su cariño. Estar en mi país, competir en la ciudad donde vivo hoy, es maravilloso. Estoy muy emocionada", afirma Andrade en el vídeo divulgado por la CBG.

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La competición panamericana es clasificatoria para los Mundiales que tendrán lugar en Rótterdam del 17 al 25 de octubre.

Andrade se ausentó de los Mundiales del pasado año en Indonesia para tomarse una temporada sabática después de París 2024, en la que se colgó el oro en suelo en una final en la que superó a la estadounidense Simone Biles.

También conquistó otras tres medallas -dos platas y un bronce- que se unieron a los dos metales que ganó en Tokio 2020. EFE

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EFE

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