Raquel Carrera debuta en la WNBA en la derrota de las Liberty ante las Wings

Washington, 24 may (EFE).- La española Raquel Carrera debutó este domingo en la WNBA con las New York Liberty, en la derrota de las neoyorquinas por 76-91 ante las Dallas Wings de Paige Bueckers y Azzi Fudd.

Carrera entró a la cancha a 1:21 del final, cuando Chris DeMarco sentó a las titulares con el partido decidido. La gallega tuvo tiempo de dar una asistencia.

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Campeonas de la WNBA en 2024, las Liberty se toparon con el empuje de las jóvenes Wings, lideradas por los 24 puntos cada una de Bueckers y Fudd, las dos últimas número uno del 'draft'.

Carrera es la última española en debutar en la WNBA este año, tras Marta Suárez con las Phoenix Mercury y María Conde con las Toronto Tempo, en una campaña en la que cinco jugadoras españolas han aterrizado en la liga.

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El debut más esperado es el de Awa Fam, elegida como tercera del 'draft' y que ya se ha incorporado a la disciplina de las Seattle Storm. Fam y Carrera eran compañeras en el Valencia Basket hasta hace unos días y se proclamaron campeonas de liga la semana pasada.

Por su parte, Alicia Florez forma parte de las Washington Mystics, aunque todavía no ha disputado ningún partido. EFE

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