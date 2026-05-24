Gerard Encuentra: "Me hubiera gustado competir mejor el partido"

Lleida, 24 may (EFE).- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, afirmó, tras la derrota de su equipo ante el MoraBanc Andorra (88-116), que hubiera preferido "competir mejor el partido".

A pesar de encontrarse matemáticamente salvado en la Liga Endesa, el técnico ilerdense lamentó la falta de energía de varios de sus jugadores: "Hay jugadores que han salido desconectados. Si no jugamos con tensión competitiva, somos un equipo justo".

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Sobre el choque, Encuentra identificó dos partes diferenciadas. "En los cinco primeros minutos, hemos salido con buena energía, buena mentalidad, moviendo bien la pelota. A la que hemos rotado, se ha acabado el equipo", analizó. También destacó que el Andorra estaba "más serio, más acertado" y ha jugado con "más energía".

Asimismo, agradeció el apoyo de la afición, que tampoco abandonó al equipo en su último partido en el Barris Nord: "Es espectacular lo que tenemos aquí montado. Son parte fundamental del crecimiento del proyecto".

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Por ello, según el técnico, "el objetivo es disfrutar del momento" y poner en valor la permanencia en la Liga Endesa un año más. EFE

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