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Fredrik Dversnes se impone desde la fuga en un día heroico para los cuatro escapados

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Redacción Deportes, 24 may (EFE).- El ciclista noruego Fredrik Dversnes (Uno-X) se impuso después de una larguísima fuga en la decimoquinta etapa del Giro de Italia, de 157 kilómetros, disputada entre las localidades de Voghera y Milán.

En una etapa completamente llana, el pelotón permitió que se alejara un cuarteto formado por Martin Marcellusi (Bardiani), Mattia Bais, Mirco Maestri (Polti VisitMalta) y Fredrik Dversnes (Uno-X), y no dejó que sumara más de tres minutos de ventaja.

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Sin embargo, la fuga alcanzó una velocidad media entre las más altas de la historia del Giro, obligando al pelotón a un esfuerzo hercúleo y a los gregarios a sacrificarse antes de lo previsto. La falta de entendimiento entre los diferentes equipos permitió a la fuga soñar con alcanzar la meta. Los cuatro de delante alcanzaron el esprint final y, entre ellos, se impuso Dversnes. EFE

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