0-2. El Dépor, con un doblete de Bil Nsongo, no falla y vuelve a Primera División

Valladolid, 24 may (EFE).- El Deportivo certificó este domingo su regreso a Primera División al vencer por 0-2 al Real Valladolid en el José Zorrilla, donde un doblete del joven Bil Nsongo acabó con una larga travesía de ocho años por la segunda y tercera categoría del fútbol español del equipo gallego. EFE

dmg/ism

PUBLICIDAD