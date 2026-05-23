Espana agencias

Lê Quang Liêm quiere recuperar su carrera ajedrecística sin dejar la formación en EE. UU.

Guardar
Google icon

Fernando Pérez Soto

León, 23 may (EFE).- El vigente campeón del Magistral de ajedrez Ciudad de León, el jugador vietnamita Lê Quang Liêm, quiere recuperar su carrera ajedrecística, aparcada en sus últimos años por la labor como entrenador en Estados Unidos, según reconoce en una entrevista con EFE en la que analiza la proxima edición del torneo decano en España, que se disputará entre el 2 y 6 de julio.

PUBLICIDAD

"Recientemente finalicé mi etapa como entrenador principal del equipo de ajedrez de la Universidad de Webster (Estados Unidos) y, en el futuro, me gustaría volver a participar activamente en competiciones de élite, a la vez que guío a un selecto grupo de jóvenes jugadores con talento, algo en lo que disfruto mucho", afirma el jugador asiático, que en la actualidad es el decimonoveno jugador de la clasificación mundial.

Liêm se impuso en la final del último Magistral a toda una leyenda como el cinco veces campeón mundial, el indio Viswanathan 'Vishy' Anand, dominador del torneo con diez títulos en su haber y que, al igual que él, se encarga de la formación y también de la mejora, en su caso de grandes talentos de su país.

PUBLICIDAD

"Siempre es un gran honor y un placer jugar contra una leyenda Anand, que sigue siendo un jugador increíblemente fuerte, al que admiro desde niño y he aprendido mucho de sus partidas a lo largo de los años y por eso ganar un torneo tan prestigioso e histórico en mi primera participación fue una sensación muy especial y nada más terminar el torneo, ya tenía ganas de volver", reconoce.

Desde la cita en León del año pasado, sólo ha participado en un número limitado de torneos, principalmente de ajedrez rápido y 'Blitz' en San Luis (Estados Unidos) y la Copa del Mundo FIDE 2025, aunque se muestre insatisfecho de su participación por haber perdido, dice, "bastantes oportunidades, sobre todo en momentos cruciales, quizá por falta de ritmo y fue un buen recordatorio de que, al más alto nivel, la precisión y la fluidez son fundamentales", comenta.

El primer jugador vietnamita en vencer en el torneo leonés, donde defenderá -como es costumbre- su título volverá a encontrarse con dos caras conocidas con los que ya compartió cartel el pasado año, el leonés Jaime Santos, al que apeó en semifinales y el joven prodigio argentino Faustino Oro que llegará con la flamante consecución de su norma de Gran Maestro Internacional (GMI), el segundo más joven de la historia.

"El nivel del torneo siempre es muy competitivo y me gusta el equilibrio entre jugadores experimentados y jóvenes talentos, además de que tengo ganas de enfrentarme a dos rivales contra los que nunca lo he hecho, Faustino -Oro- y -Volodar- Murzin", afirma.

En lo que no tiene dudas es en el futuro que le aguarda al argentino de sólo 12 años "que puso contra las cuerdas el pasado año a Anand demostrando un gran espíritu de lucha".

"Creo que le espera un futuro brillante, mientras que Jaime -Santos- es muy experimentado y consolidado, con un juego sólido y una excelente comprensión posición, además de que Murzin, aunque sea joven ya logró grandes éxitos -campeón mundial de ajedrez rápido- y será un rival muy peligroso", recalcó.

Antes del Magistral, tiene previsto participar en el campeonato del mundo por equipos de ajedrez rápido y Blitz y, tras la presencia en León, acudirá a una de las citas que más le motivan del calendario con el Festival internacional de ajedrez en Biel (Suiza). EFE

1010625

(Recursos de archivo en EFEservicios: cod. 8022905013 y otros)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un año para las elecciones municipales: larga y dura precampaña con las generales de fondo

Infobae

Quince detenidos por estafar 400.000 euros mediante llamadas que simulaban ser de bancos

Infobae

Localizan en Cartagena el cañón que disparó Clint Eastwood en 'El bueno, el feo y el malo'

Infobae

Sinner, a por el trono vacante de Alcaraz

Infobae

El Surne Bilbao, a consolidar el 'playoff' frente a un Girona a la baja

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los vínculos de Zapatero con Venezuela: de los acuerdos de buques militares en 2005 a las empresas españolas investigadas y el caso Plus Ultra

Los vínculos de Zapatero con Venezuela: de los acuerdos de buques militares en 2005 a las empresas españolas investigadas y el caso Plus Ultra

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

Felipe González dice sentir una “profunda tristeza” por la imputación de Zapatero: “Si dijera todo lo que pienso ardería Troya”

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El juez Calama solicita a Estados Unidos información sobre los investigados en el caso Plus Ultra

ECONOMÍA

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

DEPORTES

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez