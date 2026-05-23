Lê Quang Liêm quiere recuperar su carrera ajedrecística sin dejar la formación en EE. UU.

Fernando Pérez Soto

León, 23 may (EFE).- El vigente campeón del Magistral de ajedrez Ciudad de León, el jugador vietnamita Lê Quang Liêm, quiere recuperar su carrera ajedrecística, aparcada en sus últimos años por la labor como entrenador en Estados Unidos, según reconoce en una entrevista con EFE en la que analiza la proxima edición del torneo decano en España, que se disputará entre el 2 y 6 de julio.

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"Recientemente finalicé mi etapa como entrenador principal del equipo de ajedrez de la Universidad de Webster (Estados Unidos) y, en el futuro, me gustaría volver a participar activamente en competiciones de élite, a la vez que guío a un selecto grupo de jóvenes jugadores con talento, algo en lo que disfruto mucho", afirma el jugador asiático, que en la actualidad es el decimonoveno jugador de la clasificación mundial.

Liêm se impuso en la final del último Magistral a toda una leyenda como el cinco veces campeón mundial, el indio Viswanathan 'Vishy' Anand, dominador del torneo con diez títulos en su haber y que, al igual que él, se encarga de la formación y también de la mejora, en su caso de grandes talentos de su país.

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"Siempre es un gran honor y un placer jugar contra una leyenda Anand, que sigue siendo un jugador increíblemente fuerte, al que admiro desde niño y he aprendido mucho de sus partidas a lo largo de los años y por eso ganar un torneo tan prestigioso e histórico en mi primera participación fue una sensación muy especial y nada más terminar el torneo, ya tenía ganas de volver", reconoce.

Desde la cita en León del año pasado, sólo ha participado en un número limitado de torneos, principalmente de ajedrez rápido y 'Blitz' en San Luis (Estados Unidos) y la Copa del Mundo FIDE 2025, aunque se muestre insatisfecho de su participación por haber perdido, dice, "bastantes oportunidades, sobre todo en momentos cruciales, quizá por falta de ritmo y fue un buen recordatorio de que, al más alto nivel, la precisión y la fluidez son fundamentales", comenta.

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El primer jugador vietnamita en vencer en el torneo leonés, donde defenderá -como es costumbre- su título volverá a encontrarse con dos caras conocidas con los que ya compartió cartel el pasado año, el leonés Jaime Santos, al que apeó en semifinales y el joven prodigio argentino Faustino Oro que llegará con la flamante consecución de su norma de Gran Maestro Internacional (GMI), el segundo más joven de la historia.

"El nivel del torneo siempre es muy competitivo y me gusta el equilibrio entre jugadores experimentados y jóvenes talentos, además de que tengo ganas de enfrentarme a dos rivales contra los que nunca lo he hecho, Faustino -Oro- y -Volodar- Murzin", afirma.

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En lo que no tiene dudas es en el futuro que le aguarda al argentino de sólo 12 años "que puso contra las cuerdas el pasado año a Anand demostrando un gran espíritu de lucha".

"Creo que le espera un futuro brillante, mientras que Jaime -Santos- es muy experimentado y consolidado, con un juego sólido y una excelente comprensión posición, además de que Murzin, aunque sea joven ya logró grandes éxitos -campeón mundial de ajedrez rápido- y será un rival muy peligroso", recalcó.

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Antes del Magistral, tiene previsto participar en el campeonato del mundo por equipos de ajedrez rápido y Blitz y, tras la presencia en León, acudirá a una de las citas que más le motivan del calendario con el Festival internacional de ajedrez en Biel (Suiza). EFE

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(Recursos de archivo en EFEservicios: cod. 8022905013 y otros)