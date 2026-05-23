Fiscalía pide 22 años de cárcel a un acusado de violar y grabar a su cuñada menor de edad

Palma, 23 may (EFE).- La Fiscalía pide 22 años de cárcel para un acusado de violar en Mallorca a su cuñada menor de edad entre 2020 y 2021, a la que también grabó mientras agredía sexualmente y manipuló para conseguir imágenes íntimas suyas, lo que provocó secuelas psíquicas en la joven.

A.A.M.V. se sentará a partir del lunes en el banquillo de los acusados de la Sección primera de la Audiencia de Baleares señalado por Fiscalía por los delitos de agresión sexual continuada y pornografía infantil y al que, además de la pena de cárcel, exige que indemnice a la víctima con 20.000 euros.

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Según el escrito de acusación, A.A.M.V., que llegó a estar en prisión provisional por estos hechos, se aprovechó de que su cuñada, menor de edad, le tenía confianza para inicialmente hacerle insinuaciones de carácter sexual mientras le decía que "le gustaba mucho" y le mandaba fotos desnudo y masturbándose.

El ministerio público sostiene que un día, cuando se encontraban ambos en su coche en el aparcamiento cercano a un establecimiento comercial en Palma, cogió su mano y la puso en sus zonas íntimas por encima de la ropa, tras lo que consiguió que la menor "accediera a sus pretensiones".

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La Fiscalía relata que lo que comenzaron con tocamientos, bien en el coche o cuando se quedaba a solas con ella, se convirtieron en agresiones sexuales.

En una ocasión, llegó presuntamente a agredir sexualmente a la joven diariamente en un domicilio de la capital mallorquina durante tres semanas consecutivas aprovechado que lo tenía a su disposición.

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Además, convenció a la joven para que accediera a que las violaciones fueran grabadas y para que le enviara vídeos de carácter sexual a través de varias aplicaciones móviles, como WhatsApp, Instagram o Telegram, según el fiscal.

De acuerdo con la acusación pública, para que no le pillaran, A.A.M.V. le dijo a la víctima que "no podía contar nada de lo que estaba ocurriendo" y llegó a "atemorizarla" con que si lo explicaba "causaría daño a su familia", especialmente a su hermana y a su sobrina -hija de esta y del encausado-.

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El escrito recoge que, según los forenses, la víctima padece un trastorno adaptativo por factores externos, que se ha visto empeorado por la situación vivida, que le ha llevado a dos intentos de suicidio.

La joven tuvo que ser atendida por la Unidad Terapéutica de Abuso Sexual Infantil y recibió el alta el 25 de enero de 2022, con secuelas psicológicas y emocionales por estos hechos. EFE

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