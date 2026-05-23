Denuncian la desaparición de 23 personas que partieron en patera de Argelia hacia Baleares

Palma, 23 may (EFE).- La organización de ayuda a los migrantes Alarm Phone ha alertado este sábado de la desaparición de 23 personas que partieron de Argelia en una patera con destino a Baleares el pasado miércoles.

La entidad ha publicado a las 8.30 horas en la red social X un mensaje en el que subraya la inquietud de los familiares de los migrantes después de tres días sin noticias de ellos y asegura que ha informado del caso a las autoridades.

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Las 23 personas que viajaban a bordo de la patera partieron de Bomerdès, una localidad ubicada unos 40 kilómetros al este de Argel, con destino a Baleares. La distancia hasta el punto más cercano del archipiélago ronda los 300 kilómetros.

El colectivo Caminando Fronteras contabilizó el año pasado 1.037 personas fallecidas en el mar en la ruta argelina de migración hacia Baleares y el levante peninsular.

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En lo que va de año han llegado a Baleares 1.754 migrantes a bordo de 89 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior. EFE