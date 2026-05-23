Comuns exige al Govern cumplir "a rajatabla" lo firmado si quiere negociar otras cuentas

Barcelona, 23 may (EFE).- La presidenta del grupo de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, ha advertido al Govern que "no puede confiarse" y le ha exigido cumplir "a rajatabla" con el acuerdo presupuestario sellado esta semana si tiene intención de negociar unas nuevas cuentas para 2027.

En declaraciones a EFE, Albiach ha remarcado que Comuns ha cerrado "un acuerdo de presupuestos, ni más ni menos", de modo que este pacto no se ha hecho para garantizar la "estabilidad" del Govern.

PUBLICIDAD

Comuns ha renovado este jueves el pacto ya rubricado el pasado mes de febrero con el Govern en el marco del primer proyecto presupuestario, luego retirado por el ejecutivo catalán ante la negativa de ERC a negociar entonces las cuentas.

A partir de ahora, ha añadido, su grupo irá "paso a paso y ley a ley", por lo que ha recomendado al ejecutivo socialista que "no se confíe".

PUBLICIDAD

De cara a una eventual negociación para los presupuestos de 2027, Albiach ha dicho que Comuns, de entrada, "no dice ni que sí ni que no".

"Primero hemos de ver si se va cumpliendo lo pactado y, a partir de ahí, si vemos que el cumplimiento es riguroso, y no difuso, estamos dispuestos a sentarnos", ha explicado.

PUBLICIDAD

Albiach ha afirmado que prevé reunirse con el Govern "cada dos meses" con el fin de "verificar el cumplimiento de los acuerdos".

El Govern se ha asegurado el apoyo de los dos socios de investidura a los presupuestos, ERC y Comuns, pero estos dos partidos han negociado sus reclamaciones por separado.

PUBLICIDAD

Albiach ha asegurado que a ella le habría parecido "buena idea" que las conversaciones hubieran sido a tres bandas, pero que los republicanos "siempre han rechazado" esta posibilidad.

Dada esta circunstancia, ha añadido, Comuns y ERC han intentado mantener siempre una relación de "fair play y cordialidad", respetando ambos las exigencias del otro socio de investidura y "apretando" para que lo acordado se cumpla.

PUBLICIDAD

Una de las condiciones que ha planteado Comuns en la negociación presupuestaria y que finalmente no forma parte del acuerdo tiene que ver con la llamada tasa Zucman, esto es, un impuesto del 2 % a aquellos patrimonios que superen los cien millones de euros.

"El Govern no ha querido incluir en el acuerdo de presupuestos esta tasa y lo que sí le digo es que antes de verano deberá mojarse y decir si está a favor o no", ha anunciado Albiach.

PUBLICIDAD

En concreto, Comuns registrará una proposición de ley en el Parlament, lo que hará que el grupo socialista deba "mojarse" sobre la misma.

De aprobarse la norma, el Parlament remitiría la ley al Congreso, ya que la administración catalana no tiene competencias para imponer un gravamen de este tipo, ha relatado Albiach.

PUBLICIDAD

Comuns recuerda que el economista francés Gabriel Zucman, ideológo de este gravamen, fue ponente en la Global Progressive Mobilization (GPM) celebrada en abril en Barcelona, por lo que ve incoherente que el PSC no se haya mostrado dispuesto a incluir esta cuestión en el pacto presupuestario. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD