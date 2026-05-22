"Tiempo de pleno verano" en España para el fin de semana salvo el norte, con tormentas

Madrid, 22 may (EFE).- Un episodio de altas temperaturas "muy intenso para la época del año" marcará este fin de semana la mayor parte de España, con ambiente "plenamente veraniego" salvo en zonas del norte como Galicia y Asturias, donde habrá tormentas, según ha indicado este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En un mensaje remitido hoy a los medios, el portavoz de Aemet, Rubén Del Campo, ha precisado que el citado episodio de calor, ya en curso, "que se prolongará durante bastantes días, con valores propios de julio y agosto", no puede catalogarse aún de ola de calor.

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"No puede considerarse, a priori, como una ola de calor en sentido estricto, pues para ello las temperaturas aún tendrían que ser más altas", ha puntualizado.

Las elevadas temperaturas han puesto hoy a seis Comunidades Autónomas -Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco- en aviso amarillo, aunque la presencia de una pequeña dana en el noroeste peninsular provocará la formación de tormentas en Galicia y Asturias, sin descartarse en zonas de Castilla y León, según la Aemet.

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Para esta jornada, la Agencia apunta a un "tiempo estable" y máximas de más de 35 grados en áreas del interior de las Comunidades Cantábricas, el Valle del Ebro y el centro y sur peninsular, con temperaturas superiores a los 36 grados en el Valle del Guadalquivir y del Guadiana.

Mañana sábado se prevé un "calor de pleno verano" en gran parte de España, con valores de más de 30-32 grados en amplias zonas del país y temperaturas que rebasarán los 34 grados en el Valle del Ebro y en el centro, e incluso los 36 grados en puntos del Guadiana y del Guadalquivir.

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La excepción se dará en las comunidades del norte y Castilla y León, donde se esperan tormentas en Galicia y en Asturias que podrán extenderse a Cantabria y al noroeste de Castilla y León. También habrá previsiblemente bajadas notables de temperatura -de hasta 8 grados frente al día anterior- en esas comunidades.

No se esperan grandes cambios para el domingo. El parte contempla que las temperaturas se recuperarán en las zonas donde habían bajado previamente, por lo que el calor será "generalizado e intenso".

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La predicción contempla un ambiente "templado e incluso cálido" en el centro y en la mitad sur, y advierte de que en puntos del Valle del Ebro podría haber noches tropicales (en las que no se baja de 20 grados).

Durante el día las temperaturas podrán superar los 34 grados en la meseta norte, en el Ebro y el Tajo, y los 36 en los valles del Guadiana y Guadalquivir. En Bilbao los termómetros marcarán 32 grados, 33 en Madrid, 34 en Ourense, 36 en Zaragoza y 38 en Badajoz.

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Eso sí, se prevén tormentas en Galicia y Asturias que se extenderán a otras zonas del norte, sobre todo montañosas, como el sistema ibérico y los Pirineos.

En cuanto a la semana próxima, las temperaturas no experimentarán cambios, en principio, y el ambiente continuará siendo "plenamente veraniego" en la mayor parte del país, y con posibles tormentas en el noroeste peninsular, que se extenderán al norte y la zona centro.

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Con respecto a la situación en Canarias, Del Campo indica que el archipiélago también se verá afectado por un aumento de las temperaturas desde el sábado, con más de 34 grados en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y noches con mínimas superiores a los 22 grados.

A partir del miércoles, las estimaciones apuntan a un descenso del calor y a una normalización de la situación. EFE

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