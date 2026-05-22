Tabla de tiempos del único entrenamiento libre del Gran Premio de Canadá

Redacción deportes, 22 may (EFE).- Tabla de tiempos del único entrenamiento libre para el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa, de nuevo con formato sprint, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal:
.1.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1:13,402
.2.
George Russell
GBR
Mercedes
a 0,142
.3.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,774
.4.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
0,953
.5.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,964
.6.
Lando Norris
GBR
McLaren
1,397
.7.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
1,561
.8.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
2,050
.9.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
2,296
10.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
2,620
11.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
2,812
12.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
2,851
13.
Esteban Ocon
FRA
Haas
3,095
14.
Alexander Albon
THA
Williams
3,240
15.
Carlos Sainz
ESP
Williams
3,258
16.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
3,407
17.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
3,919
18.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
4,029
19.
Oliver Bearman
GBR
Haas
4,368
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
4,466
21.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
4,524
22.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
sin tiempo
EFE
arh/jl
