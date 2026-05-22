Espana agencias

Tabla de tiempos del único entrenamiento libre del Gran Premio de Canadá

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 22 may (EFE).- Tabla de tiempos del único entrenamiento libre para el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa, de nuevo con formato sprint, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal:

.1.

PUBLICIDAD

Kimi Antonelli

ITA

PUBLICIDAD

Mercedes

1:13,402

.2.

George Russell

GBR

Mercedes

a 0,142

.3.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

   0,774

.4.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

   0,953

.5.

Max Verstappen

NED

Red Bull

   0,964

.6.

Lando Norris

GBR

McLaren

   1,397

.7.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

   1,561

.8.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

   2,050

.9.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

   2,296

10.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

   2,620

11.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

   2,812

12.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

   2,851

13.

Esteban Ocon

FRA

Haas

   3,095

14.

Alexander Albon

THA

Williams

   3,240

15.

Carlos Sainz

ESP

Williams

   3,258

16.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

   3,407

17.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

   3,919

18.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

   4,029

19.

Oliver Bearman

GBR

Haas

   4,368

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

   4,466

21.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

   4,524

22.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

sin tiempo

EFE

arh/jl

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del sábado 23 de mayo de 2026

Infobae

Ibon Navarro: "Chris Duarte y todos hemos hecho esfuerzos, pero no ha funcionado"

Infobae

Felipe González dice no atreverse a "creer" la acusación contra Zapatero: "Su presunción de inocencia es indiscutible"

Felipe González dice no atreverse a "creer" la acusación contra Zapatero: "Su presunción de inocencia es indiscutible"

El francés Vaillant iguala en cabeza al sudafricano Lombard

Infobae

Pedro Sánchez celebra el acuerdo entre la UE y México: "Todos ganamos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

Felipe González dice sentir una “profunda tristeza” por la imputación de Zapatero: “Si dijera todo lo que pienso ardería Troya”

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El juez Calama solicita a Estados Unidos información sobre los investigados en el caso Plus Ultra

Rechazada la petición de un padre para que su hija menor trans, de 12 años, sea restituida a Italia: la Justicia considera que su voluntad de no retorno es madura y relevante

ECONOMÍA

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

Amancio Ortega pagará una deuda millonaria al restaurante escocés más antiguo de Glasgow para su reparación: el local estima pérdidas de 913.000 euros

Caso Zapatero: los técnicos de Hacienda exigen prohibir a los expolíticos ser lobistas y mano dura contra la corrupción y las puertas giratorias

DEPORTES

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez