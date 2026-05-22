10-12. El Assolim Mataró elimina al campeón y se cita con el Sant Andreu en la final

Sabadell (Barcelona), 22 may (EFE).- El Assolim Mataró se clasificó este viernes para la final de la División de Honor femenina de waterpolo, en la que se medirá al Sant Andreu, tras doblegar al Astralpool Sabadell (10-12), vigente campeón, en el segundo partido de la semifinal que se disputó en el complejo deportivo de Can Llong.

El equipo dirigido por Dani Ballart, que ganó con solvencia el primer partido en Mataró (13-6), remontó el 5-3 favorable a las locales al que se llegó al descanso gracias a un parcial de 2-6 en el tercer periodo, cuando destacó Martina Claveria con dos tantos.

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La joven jugadora catalana y Jewel Roemer fueron las máximas goleadoras de su equipo, con tres tantos cada una, y lideraron en la reanudación la reacción del semifinalista de la 'Champions' frente a un Sabadell que le faltó igualar el acierto de su rival en la segunda parte.

El equipo vallesano, ganador de 21 títulos, no podrá revalidar el título a pesar de la notable actuación de Tara Prentice, Simone Van de Kraats, Athina Giannopoulou y Paula Crespí, que anotaron dos goles cada una.

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Con este resultado, el Mataró volverá a disputar una final de la División de Honor dos años después de la última vez. Su rival para revalidar el título de 2024 será el Sant Andreu, que también solventó por la vía rápida la eliminatoria frente al Terrassa. EFE