Murphy (Ulster): "Montpellier fue demasiado potente para nosotros"

Bilbao, 22 may (EFE).- Richie Murhy, entrenador del Ulster, admitió tras caer ante el Montpellier Herault en la final de la EPCR Challenge Cup disputada en San Mamés (59-26) que el equipo francés fue "demasiado potente" para haber tenido opciones de lograr la victoria.

"Ha sido una noche complicada contra un equipo muy sólido. Montpellier es uno de los mejores equipos de Europa y por supuesto que estamos decepcionados, pero vamos a analizar lo que ha pasado antes de irnos de vacaciones", explicó el técnico norirlandés en la rueda de prensa posterior al partido.

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Murphy añadió que aunque empezaron bien con el 0-7 gracias al ensayo de Nick Timoney convertido por Nathan Doak les ha "faltado seguir presionando en el juego".

"Las condiciones -de fuerte calor y humedad- han sido muy difíciles. Queríamos intentar hacerles correr con balón, pero ha sido muy difícil. Los jugadores van a aprender de esta experiencia, seguro. Volveremos a intentarlo", apostilló el técnico del Ulster.

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Por su parte, Timoney, capitán del Ulster, consideró que el juego "muy físico" del Montpellier fue clave en el desarrollo del partido. "Nos han presionado mucho y hemos tenido muchas pérdidas después de los contactos. Las condiciones de calor han sido las mismas para los dos, ellos han trabajado mejor y nosotros hemos pagado los errores", explicó el internacional irlandés. EFE

ibn/asc

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