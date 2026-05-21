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Sociedad Española de Medicina Deportiva aplaude que AMA descarte irregularidades en CELAD

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Madrid, 21 may (EFE).- La Sociedad Española de Medicina Deportiva celebró este jueves el cierre de la investigación hecha por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y su conclusión de que los responsables de la Comisión Española (CELAD) durante la dirección de José Luis Terreros actuaron correctamente y que esta haya asumido las recomendaciones hechas.

La Junta de Gobierno de la Sociedad Española de Medicina del Deporte se expresó así este jueves en un comunicado tras el pronunciamiento de la AMA, que inició una investigación en enero de 2024 después de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) abriera otra por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos de la CELAD y en el control y sanción del dopaje, junto a informes sobre la praxis de su director entonces, José Luis Terreros, que fue cesado, tras la denuncia de una funcionaria de la Comisión.

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El comunicado reconoce la labor de la Unidad de Investigaciones de la AMA "para esclarecer en profundidad una denuncia que perjudicó gravemente al sistema antidopaje español y, en definitiva, al deporte español en su conjunto".

El texto destaca que "se ha demostrado que la Comisión Española de Lucha contra el Dopaje en el Deporte (CELAD) y sus responsables han actuado, en todo momento, de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje y, especialmente, con el ordenamiento jurídico español".

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También se congratula "porque han resultado totalmente infundadas las acusaciones vertidas sobre los responsables de la CELAD que, tal como se ha demostrado, han trabajado de acuerdo con la normativa vigente, aunque haya habido problemas debidos a las discrepancias entre la legislación española y el Código y las Normas Internacionales antidopaje".

Celebra que la CELAD haya asumido las recomendaciones de la AMA, ya que sí identificó ciertos problemas que requieren seguimiento y ya ha actuado para abordarlos por iniciativa propia, así como que se haya aclarado la gestión de los casos sobre los que existían dudas en su tramitación con una revisión retrospectiva de los diez años anteriores.

Igualmente aplaude "que se haya perfilado el contenido jurídico a través del Real Decreto 1303/2024, dotando de mayores garantías y consonancia con el Código Mundial Antidopaje, especialmente en lo relativo al pasaporte biológico del deportista".

La Sociedad Española de Medicina Deportivo recomendó, además, que se difunda el informe de la investigación de la AMA, denominado 'Operación Urraca', "para que la CELAD recupere su prestigio y que no queden dudas sobre su profesionalidad e integridad en todo momento y que este desafortunado incidente no ponga en entredicho la credibilidad del deporte español".

Concluye su comunicado con un "encarecido llamamiento a la necesidad de dotarse de los conocimientos apropiados antes de tomar decisiones, verter juicios o emitir informaciones, especialmente por los dirigentes deportivos y medios de información, por las terribles consecuencias que tienen actuaciones como las que se han tenido que investigar en esta operación Urraca". EFE

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