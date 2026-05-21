El medio maratón de Barcelona agota los 40.000 dorsales en una semana

Barcelona, 21 may (EFE).- El Hyundai Medio Maratón de Barcelona by Brooks ha agotado en una semana los 40.000 dorsales disponibles para la próxima edición de la prueba, que tendrá lugar el 14 de febrero de 2027.

Se trata de un récord de inscripción "extraordinaria", pues supera los 36.000 participantes de la última edición, según han comentado los organizadores de la carrera en un acto celebrado este miércoles en un local del Paseo de Gracia de la capital catalana.

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"Estamos muy contentos y sorprendidos. Todo hacía pensar que llegaríamos a estos 40.000, pero no que lo conseguiríamos en una semana", ha reconocido Cristian Llorens, director de Assets de RPM Sports, empresa organizadora de la carrera.

En la primera hora de inscripción, 10.000 personas adquirieron un dorsal, una cifra que llegó hasta los 20.000 inscritos tres horas después de la apertura del proceso.

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El aumento de la popularidad del medio maratón de Barcelona se ha hecho más que evidente en los últimos años. De los 23.000 inscritos del 2019 se ha pasado a los 40.000 corredores del 2027.

Ante este aumento de participantes, la organización prevé aplicar un retoque en el flujo de salidas para evitar aglomeraciones y permitir que la experiencia del corredor sea óptima.

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"Podríamos haber crecido más, pero iremos creciendo siempre y cuando el circuito pueda asegurar una experiencia de calidad. Si no podemos conseguir eso, no lo haremos. Hoy somos el circuito más rápido del mundo, el más agradable", ha destacado David Escudé, concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona.

Escudé ha remarcado, además, que el 41% de los inscritos son mujeres, siendo el medio maratón del mundo en el que más corredoras participan, "algo impensable hace unos años", ha subrayado.

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El aumento de la popularidad de la prueba en los últimos años también ha repercutido en la calidad de los atletas profesionales que eligen el medio maratón y también el maratón de Barcelona para buscar marcas.

Prueba de ello es la marca que el ugandés Jacob Kiplimo firmó en Barcelona en el año 2025 al completar el recorrido con cronómetro oficial de 56 minutos y 40 segundos.

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Sin embargo, la decisión de World Athletics, organismo rector del atletismo mundial, de no homologar la marca al considerar que el atleta se benefició del rebufo de un vehículo, impide que ese registro figure de manera oficial como récord del mundo del medio maratón.

Sobre este caso, Escudé ha insistido en que fue "una injusticia evidente" y se ha mostrado optimista de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dé la razón al recurso que interpuso el consistorio barcelonés.

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"Llegaremos hasta el final para defender lo que es un hecho: no está homologado el récord, pero sí que está homologado el tiempo. El medio maratón de Barcelona es el circuito más rápido del mundo", ha añadido.

Con todo, Escudé confía en que contar con un cartel atractivo, con una "buena clase media", tanto para el Maratón, que espera alcanzar la cifra de 37.000 inscritos, como para el medio maratón. EFE

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