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Ada Colau señala que hay "hechos probados" en el auto contra Zapatero que aunque "quizás sean legales" no son "éticos"

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La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha señalado que hay "hechos probados" en el caso Plus Ultra y la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que aunque "sean legales, bonitos no son" y que no le parecen "éticos por parte de alguien que ha tenido la máxima responsabilidad".

En una entrevista en el programa 'Al rojo vivo' en 'La Sexta', recogida por Europa Press, la exdirigente ha manifestado que en términos legales hay que ser "muy prudente" y "respetar la presunción de inocencia", aunque "hay cosas que se saben que quizás sean legales, pero bonitas no son".

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Colau ha defendido que lo que se ve en este procedimiento es "esa cultura bipartidista de relación entre lo público y el mundo económico de las grandes élites" en el que, según ha valorado, no solo participa el PP sino que también "lo ha hecho el PSOE".

"Hay cosas que son legales como las puertas giratorias que no son éticas y mucha gente, yo creo que la mayoría social, queremos que haya ese cambio en la cultura política de nuestro país", ha apostillado.

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Asimismo, la exalcaldesa de la Ciudad Condal ha sostenido que "en el mundo de la economía debería de haber mecanismos para evitar que eso pueda pasar".

Por otro lado, Colau se ha referido a Zapatero como "una persona válida", pero que no era "un referente ético" para ella porque fue contra su Gobierno, con la plataforma de afectados por la hipoteca, cuando hizo el activismo "más importante" de su vida.

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