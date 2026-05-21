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Valdano: "Mourinho no será el que resuelva todos los problemas del Madrid"

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Madrid, 21 may (EFE).- El exjugador y exentrenador argentino del Real Madrid Jorge Valdano afirmó este jueves que el técnico portugués José Mourinho "no será el que resuelva todos los problemas que tiene" el conjunto blanco y consideró necesario que haya "una revolución de liderazgo dentro del vestuario visto lo visto".

Valdano hizo esta reflexión sobre la posibilidad de que Mourinho sea el próximo entrenador del equipo blanco durante la presentación del libro '366 futbolistas de todos los tiempos que han hecho historia', obra del periodista Alfredo Relaño, celebrada en el Ateneo de Madrid.

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"Mourinho no será el que resuelva todos los problemas que tiene el Real Madrid. Habrá que fichar jugadores en posiciones clave. Incluso, tiene que haber una revolución de liderzago dentro del vestuario visto lo visto", sostuvo el ahora comentarista de televisión.

A la pregunta de qué consejo daría a un aficionado madridista que sopese borrarse del Madrid en caso de que regrese el entrenador portugués, Valdano respondió: "Que resista. Yo voy a seguir siendo del Real Madrid a pesar del desencuentro. Resiste, resiste. Hay momentos buenos, malos y trágicos en la vida".

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Sobre sus favoritos al Mundial de este verano, el que fuera campeón del mundo con Argentina en 1986 vaticinó que las favoritas son la selección albiceleste, España, Francia y Portugal.

"España, quizá, en primer lugar", puntualizó Valdano, quien lo justificó en que "parte con ventaja siempre" a tenor de la calidad de sus mediocampistas.

No obstante, para preservar esta condición de favorita, estimó necesario que Lamine Yamal y Nico Williams lleguen en buena forma después de los problemas físicos padecidos.

"Son los jugadores que le agregan peligro al juego, porque si no España puede morir de mil toques, como pasó en Catar y en Rusia: dialogar con el balón y quedarse solo en diálogo. Con estos dos chicos en la Eurocopa, hemos visto como cambian las posibilidades competitivas del equipo", analizó.

De Argentina, destacó que "no perdió el hambre" después de ganar dos Copas Américas (2021 y 2024) y un Mundial (2022) de forma consecutiva.

"Cosa que no había ocurrido nunca con una selección argentina. Ha tenido continuidad en el proceso", elogió.

De Francia, subrayó que "le quitó la fiabilidad a Alemania" y ha demostrado que llega a las finales de la Copa de Mundo "sin aparente esfuerzo", y de Portugal, la situó entre las candidatas a la victoria por tener "muy buenos mediocampistas".

Valdano no consideró positivo que el Mundial lo jueguen 48 selecciones, lo que derivará en que se verán "más resultados escandalosos que nunca" y "más tácticas defensivas" en un contexto marcado por las altas temperaturas.

"Por eso le doy tantas opciones a España y a los equipos que tengan control de juego y sepan descansar con la pelota. Los que jueguen al pelotazo se van a suicidar", aventuró Valdano.

Relaño explicó los motivos de por qué en su libro, de la editorial Espasa, incluyó al francés Kylian Mbappé y no al brasileño Vinícius Júnior entre los 366 mejores futbolistas de la historia.

"Me planteé no poner a ninguno, pero me parecía demasiado. Vinícius está a la mitad de su carrera y todavía no sabemos cómo va a ser su otra mitad. Mbappé ha sido uno de los dos jugadores en meter tres goles en una final de un Mundial y ha ganado uno", adujo el exdirector del diario As en el acto, en el que también intervino el periodista Iñaki Gabilondo.

Según Relaño, hacer el libro "fue un sudoku muy complicado" y buscó incluir "jugadores relevantes que han sido importantes en la evolución del fútbol". EFE

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EFE

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