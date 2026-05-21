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Sabalenka y Gauff se cruzarán en semifinales de Roland Garros

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París, 21 may (EFE).- La final femenina de la pasada edición de Roland Garros no se repetirá este año, puesto que el sorteo ha cruzado las trayectorias de la bielorrusa Arina Sabalenka, número 1 del mundo, y de la estadounidense Coco Gauff, defensora del título, en semifinales.

Antes, la bielorrusa tendrá que deshacerse en cuartos de final de la estadounidense Jessica Pegula, quinta del mundo, mientras que Gauff se medirá en esa ronda contra su compatriota Amanda Anisiova, sexta.

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En la otra parte del cuadro, la número 2 del mundo y ganadora en Australia del primer Grand Slam del año jugará unos hipotéticos cuartos de final contra la rusa Mirra Andreeva, octava cabeza de serie.

Su rival en semifinales saldrá del duelo entre la polaca Iga Swiatek, que cuatro veces ganadora en París, y la veterana Elina Svitolina, octava favorita, que a sus 31 años llega a París, donde nunca ha superado los cuartos de final, tras haberse apuntado el torneo de Roma. EFE

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