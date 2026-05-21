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Llega un episodio de calor "intenso y prolongado", sin alcanzar niveles de ola de calor

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Madrid, 21 may (EFE).- Después de un mes de mayo marcado hasta ahora por temperaturas inferiores a lo habitual, España afronta un cambio radical de tiempo con la llegada de un episodio de calor "muy intenso y prolongado" que dejará valores plenamente veraniegos en casi toda España, pero sin ser una ola de calor en sentido estricto.

En los últimos días se han registrado temperaturas por debajo de lo normal, pero ahora llega "todo lo contrario: un episodio de temperaturas muy altas para la época del año en la mayor parte del país", ha alertado la Agencia de Meteorología (Aemet), que ha destacado que algunos días podrían incluso convertirse "en récords de día cálido para estas fechas".

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El episodio se caracterizará principalmente por su "intensidad" con temperaturas previstas para el conjunto de España "extraordinariamente altas para la época del año".

Las máximas alcanzarán los 34 grados en los principales valles peninsulares, mientras que en los valles del Guadiana y del Guadalquivir los termómetros podrán situarse entre los 36 y los 38 grados; Además, el calor también será muy destacable en el norte, ya que en el litoral cantábrico se esperan máximas de hasta 30 grados y en zonas del interior se podrían alcanzar los 34 grados.

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El episodio no solo se dejará notar durante el día: Aemet prevé noches tropicales —aquellas en las que las temperaturas no bajan de los 20 grados— desde el viernes en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, que durante el fin de semana podrían extenderse al valle del Tajo, el valle del Ebro y el bajo Duero.

Otro de los aspectos destacados será la "duración" del episodio y, aunque con cierta incertidumbre en los pronósticos, los escenarios actuales apuntan a que esta situación de calor anómalo podría mantenerse, al menos, "hasta mediados de la próxima semana".

Pese a la intensidad y persistencia del episodio, Aemet ha explicado que "no puede hablarse de una ola de calor en sentido estricto, ya que para ello sería necesario alcanzar temperaturas todavía más elevadas". Aun así, ha incidido en que tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas serán "propias de pleno verano" en buena parte del país.

Las temperaturas dejarán este jueves un ambiente plenamente veraniego en buena parte de España, con máximas muy elevadas en el sur y el interior peninsular con valores de hasta 38 grados en Badajoz y 37 grados en Sevilla.

Además, se superarán los 34 grados en ciudades como Cáceres, Lleida, Toledo y Zaragoza, todas con máximas de 34 grados y muy cerca quedarán Ciudad Real, Jaén, Madrid, Oviedo, Palencia, Valladolid y Ourense, con valores de entre 32 y 33 grados.

El calor también se prevé notable en el norte peninsular donde Bilbao subirá a los 34 grados, mientras que San Sebastián llegará a los 29 grados y Santander a los 26 grados, registros elevados para esta época del año en el cantábrico.

En cuanto a las mínimas, Cádiz registrará 20 grados, mientras que Alicante, Almería, Málaga, Ceuta y Melilla llegarán a 18 y 19 grados. EFE

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EFE

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