Iva Belosevic refuerza al Baxi Ferrol para el próximo curso

Ferrol, 21 may (EFE).- El Baxi Ferrol ha anunciado este jueves el fichaje de la jugadora croata Iva Belosevic, procedente del SBS Ostrava, para reforzar su plantilla de cara a la próxima campaña en la Liga Femenina de baloncesto.

En un comunicado, el club ha subrayado su "intensidad competitiva, capacidad física y experiencia internacional, características que le permitirán aportar solidez y versatilidad al equipo".

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"Ya conoce el ambiente de A Malata, pabellón en el que jugó esta misma temporada como visitante durante la EuroCup Women defendiendo los colores del SBS; ahora regresará a Ferrol para hacerlo como local y formar parte del infierno de Punta Arnela", ha destacado sobre el recinto ferial ferrolano, en el que el cuadro naval competirá desde otoño. EFE

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