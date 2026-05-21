Fotografías de Cristóbal Hara en sus inicios, en el Museo de Arte Abstracto Español

Cuenca, 21 may (EFE).- El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca acoge desde este jueves la exposición ‘Cristóbal Hara: principiante’, que explora en una selección de fotografías en blanco y negro los inicios de la carrera artística del premio nacional de fotografía, muchas de ellas cuando estuvo en Cuenca realizando el servicio militar obligatorio.

Esta exposición, que se podrá visitar hasta el 11 de octubre, profundiza en los comienzos de Hara (Madrid, 1946), quien a los 22 años conoció el trabajo de Henri Cartier-Bresson y decidió dedicarse a la fotografía, según ha informado la Fundación Juan March en una nota de prensa.

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En 1968, el fotógrafo regresó a España desde Alemania y realizó el servicio militar obligatorio en la ciudad de Cuenca, escenario de muchas de estas obras tempranas en blanco y negro.

“Introduje una pequeña Leica IIIf y sacaba fotos a escondidas. Si me llegan a pillar, estaría todavía en el calabozo”, relata Hara en el catálogo que acompaña a esta muestra.

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Según el fotógrafo, fue en esta etapa temprana cuando más disfrutó de su profesión: “No me extrañaría haber hecho mis mejores imágenes en momentos en que me he sentido aprendiz y principiante”, destaca.

Aquellos comienzos fueron una etapa de asombro, aventura y experimentación en la que, como escribe el propio Hara, “aprendió a fotografiar”.

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Lo hizo recorriendo las calles de Cuenca y Colmenar Viejo (Madrid), donde capturó imágenes mientras realizaba el servicio militar. Después viajó por Yugoslavia, Londres o España y posteriormente comenzó su colaboración en agencias y revistas y numerosos proyectos de fotografía en color.

La exposición que se ha abierto este jueves cuenta con la colaboración de la Fundación Caja Burgos, donde ya estuvo expuesta. También ha estado en la sede de Palma de la Fundación Juan March.

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Cristóbal Hara es uno de los fotógrafos españoles más influyentes de su generación. Creció entre España, Filipinas, Estados Unidos y Alemania, y tras formarse en Derecho y Administración de Empresas en Madrid, Hamburgo y Múnich se dedicó plenamente a la fotografía desde finales de los años sesenta. EFE

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(foto)