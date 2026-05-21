El peruano Buse continúa de dulce y vence a Humbert para avanzar a semifinales

Redacción deportes, 21 may (EFE).- El peruano Ignacio Buse, procedente de la fase previa, confirmó su gran momento de forma en el torneo de Hamburgo, de categoría ATP 500, y derrotó en cuartos de final al francés Ugo Humbert, 34 del mundo, por 6-3, 5-7 y 6-3.

En un duelo que se prolongó durante dos horas y 47 minutos, Buse pudo rubricar su triunfo en el segundo set, pero, con empate a 5 juegos, perdió su saque y se condenó a un tercero y definitivo.

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El peruano se mostró sólido con su servicio y registró un total de 24 golpes ganadores.

Buse, que tras vencer al checo Jakub Mensik en octavos ya se había asegurado un sitio entre los cincuenta primeros del 'ranking' ATP, se enfrentará en semifinales al ganador del duelo de cuartos entre el estadounidense Aleksandar Kovacevic y el argentino Camilo Ugo Carabelli.

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El peruano, como mínimo, será el número 45 del mundo tras este torneo, la mejor clasificación de su carrera.

Será el sexto jugador sudamericano mejor colocado en el 'ranking' ATP tras los argentinos Mariano Navone, Tomás Martín Etcheverry, Francisco Cerúndolo, el chileno Alejandro Tabilo y el brasileño Joao Fonseca. EFE

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