Espana agencias

Jaume Munar cae en cuartos ante el argentino Navone

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 21 may (EFE).- El español Jaume Munar, octavo favorito, perdió este jueves en los cuartos de final del torneo que se disputa sobre tierra batida en la ciudad suiza de Ginebra, de categoría ATP 250, por un doble 6-2 ante el argentino Mariano Navone, número 42 del mundo.

En una hora y media de partido, Munar cometió 27 errores no forzados ante un Navone muy sólido durante todo el duelo y que firmó 19 golpes ganadores.

PUBLICIDAD

En semifinales, el argentino se medirá al vencedor del duelo entre el australiano Alexei Popyrin, la gran sorpresa del torneo al eliminar en octavos al favorito Taylor Fritz, y el noruego Casper Ruud, número 17 del 'ranking' ATP. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ministros del PSOE inciden en la presunción de inocencia de Zapatero

Infobae

A prisión el presunto parricida de El Ejido (Almería) acusado además de intentar matar a su pareja

A prisión el presunto parricida de El Ejido (Almería) acusado además de intentar matar a su pareja

Se complica la presencia de Víctor Muñoz en Getafe

Infobae

Bartzokas: No es fácil estar en la Final a Cuatro de la Euroliga, apreciamos este momento

Infobae

Chile y República Democrática del Congo jugarán amistoso el 9 de junio en La Línea (Cádiz)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Air France y Airbus, condenadas a pagar la multa máxima por la muerte de 228 personas en el accidente del vuelo Río-París de 2009

Air France y Airbus, condenadas a pagar la multa máxima por la muerte de 228 personas en el accidente del vuelo Río-París de 2009

La Justicia reconoce la pensión compensatoria a una mujer separada tras 31 años de matrimonio y una vida laboral interrumpida por cuidar de los hijos de ambos

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

ECONOMÍA

Luz verde al mayor pacto de vivienda de la década: 7.000 millones para frenar la crisis inmobiliaria

Luz verde al mayor pacto de vivienda de la década: 7.000 millones para frenar la crisis inmobiliaria

El Supremo anula el registro único de alquileres turísticos del Estado considerando que carece de competencias y duplica el registro autonómico

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

Así ha aumentado el patrimonio inmobiliario de Zapatero: de una villa en Lanzarote a un chalet de lujo en Madrid

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

DEPORTES

La IA llega a LaLiga: Tebas anuncia que la herramienta tecnológica se implantará en el arbitraje la próxima temporada

La IA llega a LaLiga: Tebas anuncia que la herramienta tecnológica se implantará en el arbitraje la próxima temporada

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”