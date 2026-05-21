Jaume Munar cae en cuartos ante el argentino Navone

Redacción deportes, 21 may (EFE).- El español Jaume Munar, octavo favorito, perdió este jueves en los cuartos de final del torneo que se disputa sobre tierra batida en la ciudad suiza de Ginebra, de categoría ATP 250, por un doble 6-2 ante el argentino Mariano Navone, número 42 del mundo.

En una hora y media de partido, Munar cometió 27 errores no forzados ante un Navone muy sólido durante todo el duelo y que firmó 19 golpes ganadores.

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En semifinales, el argentino se medirá al vencedor del duelo entre el australiano Alexei Popyrin, la gran sorpresa del torneo al eliminar en octavos al favorito Taylor Fritz, y el noruego Casper Ruud, número 17 del 'ranking' ATP. EFE