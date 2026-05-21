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Jéssica Bouzas cae ante Marcinko y se despide en cuartos de final

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Redacción deportes, 21 may (EFE).- La tenista española Jéssica Bouzas, segunda cabeza de serie, se despidió este jueves en los cuartos de final del torneo de Rabat (Marruecos), de categoría WTA 250 y disputado sobre tierra batida, ante la croata Petra Marcinko por 6-3 y 6-4.

En un duelo que duro una hora y 20 minutos, Bouzas no pudo controlar el sólido servicio de la croata, que resolvió con claridad el primer set tras conseguir un 'break' cuando lideraba por 4-3.

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En el segundo, Bouzas aguantó el pulso hasta el 4-4, pero volvió a ceder su saque y dejó con servicio de partido a Marcinko, que no desaprovechó la oportunidad.

Ahora, se medirá en semifinales a la ganadora del duelo entre la suiza Jil Teichmann y la marroquí Yasmine Kabbaj.

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Por su parte, la colombiana Camila Osorio cayó ante la húngara Panna Udvardy por 7-5 y 6-3, en un partido que superó la hora y media de tiempo.

La colombiana se repuso a un mal inicio en el primer set, en el que perdió los tres primeros juegos, pero consiguió igualar a cinco, aunque no le fue suficiente.

En el segundo, Udvardy mostró su superioridad gracias a su saque y se clasificó para las semifinales. Su rival saldrá de la vencedora entre la ucraniana Panna Udvardy y la húngara Anna Bondar. EFE

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EFE

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