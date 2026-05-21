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Bad Bunny aterriza en España: 600.000 personas lo disfrutarán en Barcelona y Madrid

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Guillermo Cabellos

Barcelona, 21 may (EFE).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny, el artista más escuchado en 2025 en la plataforma Spotify, aterriza esta semana en España, donde dará dos conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona y otros diez en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid para los que se han vendido más de 600.000 entradas.

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Su 'Debí tirar más fotos' (Rimas Entertainment), álbum que también da nombre a la gira, se convirtió, con el permiso de Rosalía y 'Lux' (Sony), en el fenómeno musical de 2025, un año en el que el puertorriqueño arrasó con todos los registros de la música en español y escaló al primer podio de reproducciones en Spotify a nivel global gracias a sus 19.800 millones de escuchas.

El disco, un auténtico éxito en cifras y una revolución de la música urbana latina en fondo y forma, llevó a Benito Antonio Martínez Ocasio (Bayamón, Puerto Rico, 1994) a estratos tan altos y desconocidos para el género como la Super Bowl, donde se convirtió en el primer artista en encabezar el descanso del partido cantando en español.

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El hito no solo quedó en esa actuación de 13 minutos que condensó las dos horas y media que suelen durar sus 'shows', sino que también sirvió para enfurecer a Donald Trump, quien la calificó en su plataforma Truth Social como "una de las peores de la historia".

"Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo", publicó el presidente estadounidense, a lo que agregó que se trataba de "una afrenta a la grandeza de Estados Unidos" y que no representaba sus "estándares de éxito, creatividad ni excelencia".

Estas palabras se enmarcaban en su cruzada antiinmigración encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), sobre la que Bad Bunny dijo: "Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos", mientras recogía el Grammy a mejor álbum latino una semana antes de la actuación en la Super Bowl.

El último disco de Bad Bunny tiene un claro espíritu anticolonialista: "Quieren quitarme el río y también la playa / Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya / No, no suelte' la bandera ni olvide' el lelolai / Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawaii", le canta Bad Bunny a su isla en 'Lo que le pasó a Hawaii', en lo que hoy ya es un himno de resistencia antiimperialista.

El alma está en lo musical, donde géneros tradicionales como la salsa y la plena (género tradicional puertorriqueño) prácticamente sorpasan al todopoderoso reguetón, pero también en lo visual, condensado en las dos sillas de plástico que gobiernan la portada de 'Debí tirar más fotos', símbolo de austeridad apropiado con orgullo por las clases populares latinoamericanas.

La cosa no se queda solo ahí porque Ocasio planta en cada ciudad su 'casita', una estructura que recuerda a la típica vivienda puertorriqueña (de hecho, está diseñada por Mayna Magruder y Natalia Rosa copiando una casa real de Humacao), cuyo tejado se convierte también en un escenario y desde donde los invitados VIP disfrutan del concierto.

Hasta ahora, el espectáculo, en el que imperan los cortes de 'Debí tirar más fotos', aunque también hay hueco para 'Un verano sin ti' (2022) e 'YHLQMDLG' (2020), ha llegado a República Dominicana, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Australia y Japón, además de protagonizar una gran residencia de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Con su desembarco en Barcelona este viernes y sábado y en Madrid los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio, Bad Bunny llega a Europa para actuar en ciudades como Lisboa, Londres, París o Bruselas, donde cerrará la gira el 22 de julio, 57 conciertos después. EFE

gcm/gb/ros

(Vídeo)

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