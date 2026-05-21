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Álex Márquez se perderá los dos próximas carreras del Mundial

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Barcelona, 21 may (EFE).- El español Álex Márquez (Gresini Racing) no podrá participar en las dos próximas carreras del Mundial, que se correrán en Italia y Hungría, como consecuencia de la grave caída sufrida el pasado fin de semana en el GP de Catalunya y que le obligó a pasar por el quirófano, según ha confirmado su equipo, Gresini Racing.

El menor de los Márquez sufrió un accidente a gran velocidad tras impactar con Pedro Acosta, debido a un fallo mecánico en la KTM del piloto murciano. Como consecuencia del mismo impactó contra las protecciones del trazado tras no poder eludir el impacto en un aparatoso accidente.

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Álex Márquez tuvo que ser evacuado inmediatamente hasta el Hospital General de Catalunya y fue intervenido de la clavícula derecha, en la que se colocó una placa estabilizadora. También precisó una inmovilización cervical por una lesión en la vértebra C7.

El piloto catalán, actual subcampeón del mundo de la categoría, es séptimo en el actual Mundial de MotoGP, con 67 puntos, 75 menos que el líder, el italiano Marco Bezzecchi, cuando restan dieciséis grandes premios por disputarse. EFE

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