Tolón descarta adelanto electoral y dice que la justicia pondrá "a la gente en su sitio"

Toledo, 20 may (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha descartado, este miércoles, que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero vaya a derivar en un adelanto electoral y ha advertido de que la justicia "va a poner a la gente en su sitio".

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde ha participado en el 50 aniversario del colegio Alfonso VI, ha pedido "respetar a la justicia y a la presunción de inocencia" y ha mostrado "todo" su apoyo a Zapatero.

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"Estoy convencida de que la justicia, en la que creo plenamente en este país, va a poner a la gente en su sitio, no solamente con este asunto, sino con más", ha apuntado la ministra, que, preguntada por si se sorprendió al conocer la imputación del expresidente, ha dicho que "después de escuchar al señor Feijóo en estos días ya a mí no se me sorprende casi nada".

A preguntas de los periodistas sobre las peticiones de adelanto electoral dentro y fuera de su partido, ha asegurado que "se van a respetar los tiempos" y en 2027 se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas antes que las generales.

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"Hay algunas personas, políticamente, que llevan pidiendo adelanto electoral desde prácticamente el julio del 23, por tanto, se van a respetar los tiempos", ha señalado. EFE

(Foto)(Vídeo)

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