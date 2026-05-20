Espana agencias

De la Fuente: "Es posible que vaya al Mundial algún jugador no convocado hasta ahora"

Guardar
Google icon

Madrid, 20 may (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, adelantó este miércoles que para el próximo Mundial de 2026 tiene la intención de llevar tres porteros y no cuatro, y dejó abierta la posibilidad de contar con algún jugador que no haya sido convocado hasta ahora.

De la Fuente, que dará la lista definitiva para e Mundial el 25 de mayo, habló en una entrevista para el canal de Youtube del exfutbolista Mario Suárez, en la que también mencionó a varios jugadores y repasó diferentes etapas de su trayectoria.

PUBLICIDAD

"Estamos muy ilusionados, impacientes y con ganas de que llegue el momento. La lista está decidida, pero hasta última hora hay que estar pendiente de las lesiones", indicó.

El técnico riojano desveló que podría haber sorpresas con algún futbolista que todavía no haya vestido la camiseta de la Roja: "Es posible que vaya al Mundial algún jugador que no haya venido con nosotros ahora".

PUBLICIDAD

Asimismo, aseguró que la lista definitiva sólo contará con tres porteros: "Irán tres porteros. Me encantaría llevar a los cinco o seis que han estado con nosotros, pero los tres que vayan a venir son excepcionales".

Cuestionado por quiénes son los líderes en el campo de su equipo, De la Fuente nombró a Rodrigo, Mikel Merino, Dani Olmo, Ferrán Torres o Mikel Oyarzabal, a quien catalogó como "uno de los mejores delanteros centro del mundo".

Previsiblemente, uno de los fijos en la lista de 26 será Gavi, centrocampista del Barça, una vez superada su lesión en el menisco interno de la rodilla derecha.

"No le hemos regalado nada, se lo ha ganado él después de dos lesiones gravísimas. Ahora la vida se lo devuelve. Está en un momento muy bueno, con mucha confianza y energía. Cuando no está se le echa en falta", argumentó.

Una de las principales ausencias en la lista preliminar del seleccionador es la de Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, que abandonará la disciplina del club blanca al final de la presente temporada.

Tras superar una grave lesión de rodilla, De la Fuente indicó que no está "en condiciones de competir" para la cita mundialista.

"Dani es un hombre muy querido por nosotros. Es un gran capitán, un ejemplo. Ahora no está en un buen momento. Ojalá tuviera minutos. Yo no voy a morir de compromiso. Soy la persona con la misma honestidad que hace 10 años. Ojalá se recupere y vuelva a jugar, pero ahora lo tiene difícil para estar en condiciones de competir en un Mundial", explicó. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arrestan a un hombre por violencia machista y descubren 27 kilos de hachís en su casa

Infobae

Un nuevo informe forense concluye que Negreira ha empeorado y no puede ser juzgado

Infobae

Pedro León, ante su retirada del fútbol: "Nunca me guardé nada"

Infobae

Temas del día de EFE España del jueves 21 de mayo de 2026

Infobae

Rufián aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones si eso ayuda a unir a la izquierda

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

De los 20 días de Sarkozy en la cárcel al resurgimiento en política de Lula da Silva: los expresidentes salpicados por casos de corrupción por el uso de influencias, como el de Zapatero

La Policía destapa un fraude de casi siete millones de euros en el Servicio Murciano de Salud con once detenidos por usar material sanitario no homologado

Qué es el ‘lawfare’ y por qué los socios de Pedro Sánchez creen que el caso Zapatero es un ejemplo de ello

El Congreso continúa con las mejoras para los militares: pide compensar las guardias y fomentar el teletrabajo en el Ejército

ECONOMÍA

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

España es el tercer país de la Unión Europea con mayor presión fiscal sobre pymes y autónomos

El Congreso tumba las propuestas en vivienda del Gobierno y respalda las del PP horas antes de la reunión por el Plan Estatal de Vivienda

Las empresas abandonan Cataluña y Madrid se convierte en el principal destino: 1.353 compañías cambian su sede en el primer trimestre

Huir del gas ruso pasa factura a la UE: el cierre del estrecho de Ormuz bloquea el 20% del suministro y amenaza con disparar la factura de la luz

DEPORTES

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero

De Segunda División al Mundial 2026: la historia de Stopira, con 37 años y seleccionado con Cabo Verde