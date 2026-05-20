27 años de cárcel para el asesino de Maialen Mazón, que estaba embarazada de mellizas

Vitoria, 20 may (EFE).- Un hombre ha sido condenado a 27 años de cárcel por asesinar en Vitoria en 2023 a su esposa, Maialen Mazón, así como por dos delitos de aborto, dado que ella estaba embarazada de mellizas, y por abandono de menor, ya que la hija de la pareja, de dos años y medio en ese momento, permaneció sola durante 18 horas junto al cadáver de su madre. EFE
