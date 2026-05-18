Una treintena de detenidos por usar documentación colombiana ilegal para entrar en Europa

Madrid, 18 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 34 personas en quince provincias españolas por el uso de documentación colombiana fraudulenta para entrar en Europa que compraban ciudadanos dominicanos a redes criminales asentadas en Colombia por entre 5.000 y 10.000 euros.

Según informa este lunes la Policía Nacional, con esta documentación los detenidos se desplazaban a Perú o Brasil para, desde allí, embarcar en avión hasta España, Francia o Portugal, si bien en a mayoría de los casos, nuestro país constituía el destino final debido a factores culturales, lingüísticos y familiares.

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La investigación de la denominada Operación Bachata se inició en febrero de 2025, tras detectarse un patrón común en diversos ciudadanos dominicanos que habían logrado entrar en España utilizando documentación colombiana aparentemente válida.

Las primeras indagaciones permitieron constatar la existencia de una trama, mediante la cual, estas personas viajaban previamente a Colombia para obtener, de manera fraudulenta, documentos oficiales de identidad.

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Estas redes facilitaban la obtención de cédulas de ciudadanía colombianas mediante procedimientos ilícitos en las oficinas encargadas del registro civil en el país. En algunos casos, los migrantes eran inscritos como ciudadanos colombianos utilizando datos de filiación pertenecientes a terceros que nunca habían tramitado su documento de identidad.

En otros, se realizaban inscripciones con la participación de testigos falsos que corroboraban una supuesta falta de registro en el momento del nacimiento por razones diversas.

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Una vez obtenida la cédula de ciudadanía, los implicados solicitaban el pasaporte colombiano, documento que les permitía viajar sin necesidad de visado a países del espacio Schengen, a diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos dominicanos.

La operación ha contado con la colaboración internacional a través de los canales de cooperación policial bilateral, especialmente mediante el Oficial de Enlace de la Policía Nacional en el Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado en Colombia.

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La fase operativa de la investigación culminó con la detención de 34 personas en un dispositivo coordinado y simultáneo desarrollado en 15 provincias del territorio nacional. Los arrestados habrían participado directamente en la obtención fraudulenta de documentación colombiana o en su utilización para acceder y permanecer en España de manera irregular. EFE