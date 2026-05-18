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Torres no duda de que Montero "será una próxima presidenta de la Junta de Andalucía"

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Las Palmas de Gran Canaria, 18 may (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no duda de que su compañera de partido María Jesús Montero "será una próxima presidenta de la Junta de Andalucía" pese al resultado "insuficiente" que, a su juicio, obtuvo el PSOE en los comicios celebrados este domingo en esa región.

Así lo ha manifestado el líder de los socialistas canarios antes de intervenir en un foro organizado por la Cadena Ser sobre la vertebración municipal del archipiélago, en el que ha admitido que el obtenido en Andalucía "no es un buen resultado" para el PSOE de esa comunidad autónoma, donde ha perdido dos diputados hasta situarse en los 28.

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"Y eso que, sin duda, teníamos a la mejor candidata posible, una mujer que conozco bien, que lleva en política desde 1999 y que es una de las personas con mayor capacidad de trabajo, análisis, rigor y coherencia que he conocido en toda mi vida política", ha subrayado.

Por ello, el ministro y próximo candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno canario ha asegurado que no tiene dudas de que Montero "será una próxima presidenta de la Junta de Andalucía", al tiempo que ha considerado que "no es creíble" que el ganador de los comicios de este domingo, Juan Manuel Moreno Bonilla, "estuviese contento" porque su partido, el PP, ha perdido la mayoría absoluta que tenía.

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"Él ha querido adelantar estas elecciones autonómicas y también Feijóo para reforzar su mayoría absoluta y no ha reforzado nada, porque ha perdido la mayoría absoluta. Ha sido el partido que más ha perdido, cinco diputados, nada más y nada menos. El sábado Moreno Bonilla se acostaba con una mayoría absoluta que le permitía gobernar sin ninguna sesión a ningún partido y hoy se ha levantado con que está en manos de Vox", ha aseverado.

En opinión del ministro socialista, el PP "tiene que analizar" su resultado "porque lo que estamos viendo por parte del señor Feijóo y su estrategia de estas elecciones que han adelantado sus varones es que está y depende de la ultraderecha como nunca, pues la está alimentando".

El socialista canario ha advertido que Canarias también tiene que reflexionar sobre el "drama" que supondría el crecimiento de la ultraderecha, encarnada en "un partido de ámbito centralista, que señala al inmigrante y tiene posiciones negacionistas", como consecuencia de "la política errática de la no colaboración con un Gobierno de España" que, a su juicio, abandera el PP "porque ganó las elecciones y no ve legitimado al Gobierno central".

Torres ha advertido a los populares de que "están perdiendo apoyos en los distintos niveles" por ese posicionamiento. EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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