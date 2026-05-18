Espana agencias

Los Pumas de Keylor Navas inician la búsqueda del título ante Cruz Azul

Guardar
Google icon

México, 18 may (EFE).- Los Pumas UNAM, del portero costarricense -ex madridista y ex levantinista- Keylor Navas, arrancarán este jueves la búsqueda del título con su visita al Cruz Azul, del colombiano Kevin Mier, en el juego de ida de la final del Clausura del fútbol mexicano.

La Máquina recibirá a los Pumas en el estadio de Ciudad de los Deportes de la capital mexicana. El choque de vuelta será el próximo domingo en el estadio de Ciudad Universitaria.

PUBLICIDAD

Los felinos llegan como favoritos luego de que en la fase regular del certamen terminaron como líderes, ante un Cruz Azul que acabó en el tercer lugar.

Navas intentará liderar a los Pumas a obtener el octavo título en su historia.

PUBLICIDAD

La más reciente ocasión que los felinos levantaron el campeonato fue en el Clausura 2011.

Los Pumas llegan a esta final luego de haber eliminado al América en cuartos de final y al Pachuca en la semifinal, en ambos casos avanzaron gracias a su mejor posición en la tabla luego de que en las dos eliminatorias terminaron con el marcador empatado.

A diferencia de esas series, si los 'felinos' quieren levantar el trofeo de campeón, ahora sí deberán vencer a La Máquina, ya que en la final del torneo la mejor posición en la clasificación no les da esa ventaja.

No será sencillo derrotar a un Cruz Azul que llega motivado luego de eliminar al Atlas, en cuartos de final, y al Guadalajara, el equipo revelación del campeonato, en la semifinal.

La Máquina tuvo una sacudida en la parte final de la fase regular con el despido del argentino Nicolás Larcamón de la dirección técnica por una crisis de resultados.

Joel Huiqui, un exjugador del conjunto, fue el elegido para sustituir a Larcamón y a pesar de que ésta es su primera experiencia como entrenador en primera división ha logrado llevar a su equipo al duelo por el título.

Cruz Azul es el cuarto equipo más ganador en la historia de la liga con nueve campeonatos. Su más reciente trofeo de liga lo ganó en el 2021.

- Partido de ida de la final del Clausura del fútbol mexicano:

21.05: Cruz Azul-Pumas UNAM.

- Partido de vuelta de la final del Clausura del fútbol mexicano:

24.05: Pumas UNAM-Cruz Azul. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

0-0. Batalla nula por la salvación entre el Leganés y el Huesca

Infobae

Movilizados cuatro parques de bomberos para evacuar al hospital a un paciente bariátrico

Infobae

Dani García Lara, sobre el R.Madrid: "Lo que rompió todo fue el partido contra el Barça"

Infobae

Competencia defiende su labor en la apertura de expedientes y actualización de normativa

Infobae

Morante, con dos tardes, El Cid, Roca Rey o Talavante, anunciados en la feria de Santander

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 del Metro de Madrid en 2027

Estas son las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 del Metro de Madrid en 2027

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

El PP respalda a Moreno Bonilla y le da carta blanca para gobernar en solitario en Andalucía sin Vox: “Es muy complicado tumbar una investidura en estas circunstancias”

El director de la DGT anuncia el “nuevo impulso” a la baliza V-16 para este verano: “Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás”

Teresa Rodríguez revela que padece cáncer después de que una usuaria en redes sociales se burlase de su aspecto al acudir a votar

ECONOMÍA

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Los técnicos de Hacienda rebajan a casi 35 millones de euros la devolución a Shakira: estos son los 20 días clave por los que se libra de la multa

Prohibir a los ‘fondos buitre’ comprar viviendas y frenar la adjudicación ‘a dedo’ de pisos protegidos, a debate en el Congreso

Europa pierde la carrera de la competitividad frente a EE.UU. y China: la UE solo ha aplicado el 15% del plan Draghi

El ‘sueldo extra’ de la transición energética: cambiar a vehículos eléctricos y bombas de calor reduce los gastos familiares en más de 2.000 euros anuales

DEPORTES

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral

Fermín se pierde el Mundial 2026 por una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho