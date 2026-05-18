Dani García Lara, sobre el R.Madrid: "Lo que rompió todo fue el partido contra el Barça"

Madrid, 18 may (EFE).- Dani García Lara, exjugador del Real Madrid y del Barça, entre otros, opinó que la etapa de Xabi Alonso al frente del club blanco se rompió tras el cambio de Vinicius en el Clásico de la primera vuelta de LaLiga, ya que ahí se "respaldó" al jugador y no al entrenador.

En el marco del XV Torneo Solidario de pádel de Clínica Menorca celebrado en la Ciudad de la Raqueta de Madrid este lunes, dijo que al tolosarra no le dejaron el tiempo suficiente para desarrollar su trabajo al frente del equipo, ya que estaba pensado en ser un proyecto más a "largo plazo".

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"Lo que rompió un poco todo fue aquel famoso partido del Barça. Creo que ahí le faltó el respaldo del presidente y de la dirección deportiva. Ahí salió respaldado un jugador y no un entrenador. A partir de ahí yo creo que todo ya se desmorona. Cuando llega Arbeloa, un poco desde fuera, la sensación es de: os vamos a dar lo que vosotros queréis, una persona de club; y tampoco ha funcionado. Mucha responsabilidad la tienen los jugadores, que a lo mejor hemos pensado que eran muy buenos, que para mí lo son, pero tampoco han dado el rendimiento esperado", comentó.

Sobre la posibilidad del portugués José Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid, reconoció que es una "alternativa válida" que puede ayudar a "controlar" más el vestuario y que cuenta con la confianza del presidente, Florentino Pérez.

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"Le gusta la presión y creo que también de alguna forma asimila de una forma natural el ser un poco protagonista. Creo que eso también le gusta. Los jugadores creo que son conscientes del personaje que también es Mourinho más allá del grandísimo entrenador. Entiendo que el respeto lo tiene; no es un entrenador cualquiera", agregó.

Cuestionado por la convocatoria de elecciones de Florentino en rueda de prensa, admitió que no le gustó su discurso, ya que echó en falta más "autocrítica", especialmente en lo deportivo.

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"Yo me esperaba muchas más cosas deportivas y no todo enfocado hacia la prensa. No me gustó. Esperaba más autocrítica. Se dispersó esa responsabilidad de dirección deportiva, de presidente y de jugadores. Entiendo que la prensa puede opinar y, en algún caso puede desestabilizar, pero no hasta ese punto", narró.

En otro orden, también habló sobre la baja por lesión de Fermín, centrocampista del Barça, que se perderá el Mundial con España debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

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"De los jugadores más en forma de la selección. Es una baja importante, reúne muchos requisitos. Ya no solamente lo que aporta a nivel de carácter, sino de juego, de goles. Es un jugador que contagia. Es una pena", lamentó.

Por último, deseó un gran homenaje a Dani Carvajal, que abandonará el Real Madrid después de 23 años en la 'Casa Blanca'.

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"Es una leyenda. Debería tener el reconocimiento que se merece. Este fin de semana hemos visto las despedidas de Trejo, Lewandowski, Griezmann...La de Cazorla también se espera. Carvajal se lo merece. Ha sido un gran capitán, un gran deportista y un gran profesional. Quizá este último año no ha tenido muchas opciones pero eso no debe empañar ni mucho menos su trayectoria, que creo que es para ponerse de pie y aplaudir", finalizó. EFE