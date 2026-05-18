Competencia defiende su labor en la apertura de expedientes y actualización de normativa

Madrid, 18 may (EFE).- La directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Rocío Prieto, ha defendido este lunes la labor del supervisor tanto en la apertura de expedientes en la investigación del apagón del 28 de abril al detectar incumplimientos, como en los procesos de actualización de procedimientos para operar el sistema eléctrico.

En su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso que analiza el 'cero eléctrico' del 28 de abril de 2025, Prieto ha defendido el plazo transcurrido hasta la actualización del procedimiento de operación 7.4., que desde junio de 2025 permite a las renovables participar en el control de tensión dinámico.

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La propuesta de actualización de este procedimiento de operación, según ha explicado Prieto, se puso de manifiesto "en conversaciones" en 2020 por parte de Red Eléctrica ante el cambio de modelo de generación.

Prieto ha explicado que posteriormente recibieron una propuesta de actualización en 2021, pero que esta requería un cambio normativo de una norma de rango superior. Tras esto, junto con las alegaciones del sector, se llevó a cabo un proyecto de demostración, "codo con codo con Red Eléctrica y el sector".

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En 2024, se recibió una propuesta para actualizar este procedimiento, que con alguna variación, y después de someterlo a consulta publica fue aprobado.

"En ningún momento hemos estado parados", ha dicho Prieto posteriormente al volver a ser preguntada por esta actualización normativa.

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Prieto ha señalado que el hecho de que no existiera una penalización económica por el incumplimiento del procedimiento 7.4. en el momento del apagón, no quiere decir que no existiera una normativa que debiera ser cumplida.

"En el momento en que hemos detectado incumplimientos normativos, hemos abierto expedientes sancionadores por el periodo que hemos investigado respecto al apagón", ha señalado Prieto.

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En este sentido, ha apuntado que hasta que no han solicitado la información no han tenido los indicios para abrir dichos expedientes.

"No es inmediato que tuviéramos esa información, no es hasta ir pidiéndola" cuando detectaron los incumplimientos, ha apuntado Prieto, que entonces es cuando observaron que durante "plazos largos" habría grupos que podían estar arrancados o no durante el apagón, que no estaban dando control de tensión.

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Prieto también ha señalado que el operador del sistema "en ningún momento" les envío comunicación de que se estuviesen produciendo incumplimientos del procedimiento 7.4.

La directora de energía de la CNMC, preguntada por si no podía haber sido el propio supervisor el que decidiera investigar este tema, ha señalado que tienen que elegir donde poner el foco, toda vez que realizan unas 1.500 inspecciones anuales.

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Asimismo, ha recordado que son un supervisor "ex post", que analizan los incumplimientos posteriormente a que sucedan y que no tienen escala para verlo en tiempo real.

Por otra parte, Prieto ha destacado la robustez del sistema eléctrico español.

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La CNMC ha abierto, por el momento, más de 60 expedientes sancionadores en sus investigaciones relacionadas con el apagón eléctrico del pasado 28 de abril de 2025.

Preguntada si alguno de ellos se refiere a la primera oscilación anómala, Prieto ha señalado que "todavía están investigando o solicitando información o podemos hacer inspecciones respecto a ese expediente".

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En estas mismas preguntas, Prieto ha señalado que también han abierto expedientes relacionados con el incumplimiento del procedimiento de operación 7.4. y también con la desconexiones realizadas antes de tiempo.

En el caso de posibles centrales que no pudieron arrancar de forma autónoma ha señalado que están todavía en fase de análisis.

Prieto ha apuntado que la obligación de dar control de tensión en el procedimiento 7.4., que estaba vigente en el momento del apagón, se extiende a toda la generación síncrona, entre ellas la nuclear.

La directora de Energía ha señalado que "aparentemente cuando se aprobó el procedimiento" 7.4. se presentó una petición de exención, pero que debió tener un silencio administrativo.

En este sentido, ha señalado que la existencia de una normativa hace que tengan que "cumplirla".

Prieto ha explicado que, tras la actualización de este procedimiento de operación, las nucleares sí que han solicitado la exención de no prestar el control de tensión y está en examen si se les podría obligar porque la inversión es razonable o no.

Por otra parte, respecto a la habilitación de plantas renovables para poder participar en el servicio dinámico de control de tensión, "sería muchísimo más barato" que con los ciclos combinados.

En concreto, ha apuntado que esta semana, ya hay 7.000 megavatios de renovables habilitadas para este servicio dinámico de control de tensión. EFE

mga/luc