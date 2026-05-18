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Morante, con dos tardes, El Cid, Roca Rey o Talavante, anunciados en la feria de Santander

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Santander, 18 may (EFE).- Morante de la Puebla, con dos tardes, Roca Rey, Alejandro Talavante o El Cid estarán en los carteles de la edición de 2026 de la Feria de Santiago, de Santander, que se celebrará en el coso de Cuatro Caminos del 18 al 25 de julio y estará compuesta por seis corridas de toros, una de rejones y una novillada.

Así lo ha confirmado en la presentación de los carteles la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha estado acompañada del empresario José María Garzón, de Lances de Futuro, que ha desvelado también otros toreros que harán el paseíllo en la capital cántabra.

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Juan Ortega, Pablo Aguado, Tomas Rufo, Borja Jiménez, Manuel Escribano, Víctor Hernández, David de Miranda, Samuel Navalón, el mexicano Diego Silveti, que hará su debut en Santander, o el portugués Tomás Bastos, que tomará la alternativa, estarán presentes este año en Santander.

Y con ellos la nueva estrella de los novilleros, Álvaro Serrano, que hace pocas fechas abrió la Puerta Grande de Las Ventas en plena feria de San Isidro, en un cartel completado por otro de los nombres propios del escalafón menor como es Julio Norte y el mexicano Ignacio Garibay, hijo del matador de toros del mismo nombre.

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Sábado 18 de julio.- Novillos de Montealto para Álvaro Serrano, Julio Norte e Ignacio Garibay.

Domingo 19.- Rejones. Toros de Benítez Cubero para Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Lunes 20.- Toros de La Quinta para Diego Silveti, Román y Samuel Navalón.

Martes 21.- Toros de El Parralejo para Alejandro Talavante, Borja Jiménez y David de Miranda.

Miércoles 22.- Toros de Puerto de San Lorenzo para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández.

Jueves 23 de julio: El Cid, Manuel Escribano y Tomás Rufo y una corrida de Victorino Martín.

Viernes 24.- Toros de Juan Manuel Criado para Roca Rey, Pablo Aguado y Tomás Bastos, que tomará la alternativa.

Sábado 25.- Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Marco Pérez y Aarón Palacio. EFE

ksm/fb/jlp

(foto)

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EFE

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