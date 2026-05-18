La falta de recursos en la plantilla condena al Mallorca

Pau Cobo

Palma, 18 may (EFE).- El Mallorca está a un paso de descender a LaLiga Hypermotion tras un tramo final en el que parecía salir del pozo, pero la falta de recursos en la plantilla ha supuesto un lastre que pone en evidencia a la dirección deportiva del club.

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El conjunto bermellón ha hecho debutar a tres canteranos en los tres últimos partidos, un hecho que en otra fase del campeonato sería motivo de orgullo para cualquier entidad, pero que en la actualidad pone en evidencia las pocas opciones que han tenido tanto Jagoba Arrasate como Martín Demichelis cuando tocaba mirar al banquillo.

Las apariciones de Miguel Calatayud, Luis Orejuela y Javier Olaizola reflejan a la perfección que, a la hora de la verdad y cuando las lesiones han aparecido, ha quedado patente que el director deportivo del Mallorca, Pablo Ortells, no ha confeccionado una plantilla con los recursos que exige LaLiga EA Sports.

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Lo más curioso de todo es que, más allá del error de Orejuela en Getafe que costó el primer gol del partido, los canteranos han dado un nivel más que aceptable en sus primeros minutos en la élite, dejando en evidencia el bajo rendimiento de jugadores como Toni Lato, Mateu Jaume o a un Marash Kumbulla que apenas ha estado disponible por lesiones esta campaña.

Un hecho que refleja que ni el argentino Martin Demichelis ni Jagoba Arrasate han confiado en su banquillo es que se ha convertido en algo habitual que los cinco cambios disponibles en cada partido no se agoten, cuando hoy en día los entrenadores aprovechan al máximo las sustituciones para paliar el desgaste físico.

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Solo 14 jugadores del Mallorca han superado los 1.000 minutos esta temporada en LaLiga EA Sports, y otros que se acercan como David López y Mateu Jaume ha sido a causa de las lesiones en el eje de la defensa para el primero y por el intento de salida a principio de temporada de Maffeo para el segundo.

Más allá del paso de Jan Virgili al banquillo con la llegada del técnico argentino, el Mallorca ha sufrido siempre por el bajo rendimiento de los jugadores que han salido desde el banquillo.

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Al conjunto bermellón le queda una única y difícil oportunidad de mantener la categoría, aunque ya no depende de sí mismo, una situación en la que sí se encontraba tanto en el pasado verano como este mercado invernal, pero la confianza de Pablo Ortells en una plantilla venida a menos en los últimos años le ha podido costar la categoría al Mallorca. EFE

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