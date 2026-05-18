Gobierno catalán y ERC acuerdan reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña con 527 millones hasta 2029

El Gobierno catalán y ERC han acordado reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con 527 millones hasta 2029 en el marco de las negociaciones de para los Presupuestos de la Generalitat de 2026, según han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', este impulso permitirá a la ATC dotarse en los próximos 3 años de los medios humanos y técnicos necesarios para asumir todas las funciones tributarias relacionadas con la gestión del IRPF, que finalmente se ha quedado fuera de las negociaciones presupuestarias a la espera de poder aprobarlo en el Congreso vía enmiendas a la ley de la nueva financiación.

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Además, socialistas y republicanos están ultimando un acuerdo para que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), controlado ahora por el Estado.

El CZFB está presidido por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pero quien tiene la mayoría en la gobernanza del ente es el Gobierno central, y este acuerdo iría en la dirección de lograr "más soberanía" y competencias para Cataluña.

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Estas carpetas se suman a lo acordado para impulsar la línea orbital ferroviaria, que uniría entre sí las regiones metropolitanas, desde Mataró hasta el Vilafranca del Penedés sin pasar por Barcelona, y que es un proyecto que costaría 5.200 millones, se ejecutaría entre 2027 y 2040, y lo financiaría íntegramente el Estado con ayuda del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

SOCIEDAD MERCANTIL DE INVERSIONES

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Además, republicanos y socialistas también han pactado la creación por parte del Gobierno de una sociedad mercantil de inversiones del Estado --que no necesita pasar por el Congreso--, después de que no se lograse aprobar en la Cámara baja el Consorcio de Inversiones con el voto en contra de PP, Vox y Junts.

Este mismo lunes, los republicanos reunirán su Consell Nacional, que es el máximo órgano del partido entre congresos, para valorar si se dan las condiciones suficientes para acordar los Presupuestos catalanes.

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Además, el Govern también ha avanzado en las últimas horas en las negociaciones con los Comuns, con quienes ya tenía un pacto previo de Presupuestos, que descarrilaron en la tramitación en febrero al no contar con el apoyo de ERC.