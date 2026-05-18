Ford refuerza a su fábrica en Valencia y los sindicatos aplauden el anuncio del Bronco

València, 18 may (EFE).- El director de fabricación de Ford, Daniel Ruiz, ha dicho a los empleados de la factoría valenciana de Almussafes que la asignación del nuevo modelo Bronco convierte a esta planta en "uno de los pilares estratégicos de la compañía", y los sindicatos aplauden el anuncio aunque reclaman concreciones.

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado en X que este anuncio hecho por Ford Europa refleja que la Comunitat Valenciana "es motor de confianza", lo ha calificado de "gran noticia" para toda la industria valenciana y ha insistido en que "apostar por la Comunitat Valenciana es hacerlo por el talento y el futuro. Y Ford lo sabe bien".

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En un correo electrónico dirigido a la plantilla, al que ha tenido acceso EFE, Daniel Ruiz califica de "fantásticas" las noticias sobre la asignación del nuevo modelo -que comenzará a producirse y a venderse a principios de 2028, según Ford España-, pues "detalla cómo se materializa la estrategia para Europa y especialmente para la planta de Valencia".

"Es una noticia esperada por todos los empleados, que posiciona a Valencia como uno de los pilares estratégicos de la compañía en Europa", añade.

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"Estamos en un momento en el que jugamos para ganar y, en nuestro caso, ganar significa lanzar el nuevo modelo de la familia Bronco con éxito, calidad y una ejecución que marque el estándar", según Ruiz.

Por su parte, los sindicatos presentes en la factoría de Ford en Almussafes han expresado su satisfacción por el anuncio de la multinacional de asignar a estas instalaciones la producción de un nuevo vehículo, aunque han reclamado una mayor concreción sobre la producción y el empleo.

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El portavoz de UGT, sindicato mayoritario en Almussafes, Carlos Faubel ha indicado: "Por fin se hace oficial la asignación de un vehículo de la familia Bronco. Además, se han anunciado otros cuatro vehículos, dos que se fabricarán en sociedad con Renault y otros dos que yo creo que están pensados para Valencia, creo que tenemos oportunidades y vamos a ir a por más".

En este mismo sentido, el portavoz de STM Intersindical, Daniel Portillo, ha aplaudido el hecho de que "la empresa da certidumbres a una plantilla que lleva cinco años esperando y perdiendo alrededor de un 15 % de salario", aunque ha insistido: "Necesitamos saber la cantidad que se va a producir y el empleo que se va a mantener".

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"Lo importante es la carga de trabajo nuestra y del sector auxiliar. Esta semana tenemos mesa de negociación y esperamos conocer esos datos", ha concluido. EFE