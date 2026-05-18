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ERC se reúne este lunes para valorar las condiciones para los Presupuestos de Illa

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ERC ha convocado para hoy lunes un Consell Nacional, que es el máximo órgano del partido entre congresos y que reúne a la dirección del partido, para valorar si se dan las condiciones suficientes para acordar los Presupuestos con el Govern del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han confirmado fuentes de la dirección a Europa Press.

El Govern y los republicanos pactaron en marzo la retirada del primer proyecto que presentó el Ejecutivo y negociar de nuevo las cuentas para que entren en vigor las nuevas cuentas en julio como tarde, y en el Consell Nacional del lunes, los republicanos estudiarán la situación actual de las negociaciones, ha avanzado Rac1 este jueves.

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Tras el fracaso del primer intento del Govern por la falta de avances en la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, los republicanos han situado como condición, entre otras, el impulso de la línea orbital ferroviaria, cuyo coste han cifrado en 5.200 millones de euros, han propuesto que esté lista en 2040 y que sea el Estado quien asuma la financiación del proyecto y con parte de recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

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