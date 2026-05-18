Espana agencias

El rey recibe a las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

Guardar
Google icon

Madrid, 18 may (EFE).- El rey ha recibido este lunes en el Palacio de El Pardo a la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, una lista de la UNESCO en la que están inscritas quince ciudades.

Alcalá de Henares; Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivisa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda son las 15 ciudades miembros inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

PUBLICIDAD

Los alcaldes de las ciudades que integran este grupo, presidido por el de Segovia, José Mazarías, destacaron en la audiencia el apoyo de la Corona al trabajo conjunto que desarrollan en la preservación, defensa y difusión del patrimonio histórico y cultural de las ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En el encuentro, Mazarías expuso los próximos proyectos de la asociación, entre ellos el Primer Encuentro Iberoamericano de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que se celebrará en Cáceres y que reunirá a las 64 ciudades iberoamericanas reconocidas por la UNESCO para impulsar el intercambio de experiencias en la gestión patrimonial y la coordinación ante retos comunes.

PUBLICIDAD

Asimismo, se señalaron las próximas conmemoraciones de aniversarios de las declaraciones como Patrimonio de la Humanidad en varias ciudades del grupo.

Sus cascos históricos han sido reconocidos como lugares de Valor Universal Excepcional por la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Dentro de la asociación, las ciudades fundadoras que participaron en el acto de constitución del grupo en 1993 fueron Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia y Toledo. Posteriormente y de forma sucesiva, ingresaron en el Grupo las siguientes ciudades que también forman parte de la Asamblea General: Córdoba (1996); Cuenca (1998), Álcalá de Henares (2000), San Cristóbal de La Laguna (2002), Ibiza/Eivissa (2002), Tarragona (2006), Mérida (2006), Baeza (2014) y Úbeda (2014).​ EFE

cn/aam

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luis de la Fuente dará la lista de España para el Mundial el lunes 25 a las 12:30 horas

Infobae

Aaron Rai, el golfista de raíces indias y kenianas que usa dos guantes

Infobae

El Sevilla cierra otro curso de sufrimiento y espera el resurgir con Sergio Ramos

Infobae

La detenida por matar a su pareja en Salamanca estuvo en VioGén por maltrato de él

Infobae

Médicos Sin Fronteras entrega 30.000 firmas para la protección sanitaria en guerras

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

María Jesús Montero deja su escaño en el Congreso y atribuye el desastre electoral a la mala estrategia del PSOE en redes: “No hemos sabido adaptarnos”

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

El voto del Partido Popular en Adamuz sale reforzado en las elecciones de Andalucía tras el accidente ferroviario

ECONOMÍA

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto consume tu lavavajillas: así es como puedes ahorrar dinero con cada lavado

Fermín Lorda, carpintero: “El trabajo artesanal desaparece poco a poco porque no es viable económicamente”

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital