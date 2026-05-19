La huelga educativa valenciana encara su séptimo día con una nueva reunión negociadora

València, 19 abr (EFE).- La Conselleria de Educación ha convocado a los sindicatos de docentes a una nueva reunión "definitiva" este martes a las 14:00 horas para cerrar un acuerdo que desconvoque la huelga indefinida del profesorado valenciano, tras una reunión que ha finalizado de madrugada sin acuerdo en la sexta jornada del huelga.

Tras casi diez horas de negociación, Educación presentó anoche una nueva propuesta a los sindicatos presentes en la Mesa sectorial -STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE- que incluye una subida de 75 euros mensuales en 2026, 75 euros más en 2027 y 50 euros más en 2028, lo que supondría un total de 200 euros al mes.

PUBLICIDAD

La consellera de Educación, Carmen Ortí, destacó que la última propuesta, presentada en la mesa de negociación sobre la 01:30 horas, es "un paso importante para que el alumnado no se quede atrás" y explicó que llevan "semanas trabajando en el documento", que se ha enriquecido también con las propuestas de los sindicatos.

"Es un documento que pone al profesorado valenciano entre los primeros no solo a nivel retributivo, sino de condiciones laborales. Sería muy difícil de justificar que se rechazara de manera unilateral", defendió la consellera ante los medios de comunicación tras finalizar la reunión.

PUBLICIDAD

Por su parte, el coordinador de Acción Sindical del STEPV, Marc Candela, aseguró que salía de la segunda mesa de negociación con "un sabor agridulce", ya que hay líneas rojas que han quedado fuera, como la bajada de ratios en el curso 2026/2027, la mejora de las plantillas o el punto del valenciano.

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han anunciado que consultarán con sus afiliados la propuesta definitiva, antes de la reunión de este martes, mientras que ANPE y CSIF han informado que decidirán hoy si suspenden, por su parte, la huelga indefinida.

PUBLICIDAD

Entretanto, los equipos directivos de centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana han anunciado que dimitirán de forma "colectiva, coordinada y pública" si la Conselleria de Educación no presenta una propuesta "escrita, seria y suficiente" y compromisos verificables para acabar con la huelga indefinida del profesorado.

Esta "medida extrema" se tomaría como último recurso en caso de que no prospere la actual negociación entre Educación y los sindicatos convocantes de la huelga iniciada el pasado día 11, según consta en un manifiesto conjunto que firman, tras reunirse en asamblea en Picanya (Valencia), "equipos directivos en defensa de la educación pública valenciana" que abarca todo tipo de centros educativos, de todas las etapas y estamentos. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)