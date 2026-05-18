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El PP de Asturias celebra el resultado en Andalucía y dice que en esta CCAA también están preparados para "ganar"

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El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, ha afirmado que las elecciones andaluzas han dejado "un mensaje muy claro" y que la sociedad andaluza ha hablado "de forma contundente" en unos comicios en los que el Partido Popular ha vuelto a ganar y ha obtenido 53 diputados (a dos de la mayoría absoluta), el PSOE 28, Vox 15, Adelante Andalucía 8 y Por Andalucía 5.

"Gana Andalucía y gana el Partido Popular", ha indicado Queipo en sus primeras declaraciones acerca de los resultados de Andalucía. Queipo ha insistido en que "la gente apuesta por la estabilidad, por la sensatez, por el centro, por la moderación" y ha destacado que se trata de "una corriente de norte a sur que se nota con fuerza, la que están llevando a cabo millones de españoles que en las distintas comunidades autónomas reclaman moderación y progreso".

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El dirigente 'popular' ha señalado que "la cuenta atrás está en marcha" en referencia a los próximos próximas elecciones que se celebren en Asturias, en los que considera que el PP también ganará.

Queipo ha trasladado sus felicitaciones al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Moreno Bonilla, por la victoria electoral y ha manifestado su confianza en las perspectivas electorales del partido en la región asturiana. "Aquí en Asturias también estamos preparados para una victoria electoral", ha subrayado.

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