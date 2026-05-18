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Begoña Gómez pide su absolución de cara al futuro juicio porque no hay "delito alguno"

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Madrid, 18 may (EFE).- La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que, de llegar a juicio con jurado, se la absuelva de los cuatro delitos que le imputa el juez Juan Carlos Peinado, ya que "los hechos expuestos no son constitutivos de delito alguno".

Se trata del escrito de conclusiones provisionales de cara al posible futuro juicio con jurado popular, al que ha tenido acceso EFE, en el que el letrado Antonio Camacho recuerda que ha mantenido durante todo el proceso esa postura y por tanto lo procedente sería archivar la causa.

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La defensa de Gómez sostiene que no incurrió en los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, subrayando que la mujer del presidente del Gobierno inició su colaboración con la Universidad Complutense en 2012, "momento en el que su cónyuge, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, no ostentaba responsabilidad pública alguna".

Y solicita que las acusaciones sean condenadas en costas por haber actuado "con temeridad y mala fe". EFE

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