Isabel Rivero revalida el título de campeona del mundo del peso átomo

Valladolid, 17 may (EFE).- La púgil vallisoletana Isabel Rivero ha revalidado el título de campeona del mundo del peso átomo, tras imponerse por unanimidad a la tailandesa Watcharaporn Namphon después de diez asaltos de dos minutos que dominó la defensora del título desde el inicio.

De hecho, Rivero salió al cuadrilátero muy ofensiva, muy segura y tranquila, haciendo valer su gran juego de pies y su movilidad para sorprender a su rival con golpes directos a la cara de manera continua que le otorgaron la unanimidad de los jueces -Luigi Boscarelli (Italia), Salvador Salvá y Manuel Oliver (España)-, con una puntuación de 100/90, 100/90 y 99/91.

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Además, la vallisoletana se defendió muy bien ante la reacción de su contrincante en el tercer, noveno y décimo asaltos, que se equilibraron algo más, al ver la tailandesa la neta superioridad de Rivero, que realizó una "exigente y dura" preparación para este combate.

Según explicó a los medios, tras revalidar el título mundial, "todo se desarrolló según se había planeado", aunque no contaban con demasiada información de su contrincante, y fue midiendo con precisión sus movimientos, tanto defensivos como de ataque, para controlar la situación desde el primer segundo.

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El árbitro del combate, el portorriqueño Luis Pabón, no tuvo ningún problema para dirigirlo, ya que tanto Rivero como Namphon mostraron su experiencia en el cuadrilátero, la primera, en la esquina roja, y la tailandesa, en la azul.

"Teníamos una estrategia preparada, y ha salido perfecto. No se puede pedir más, con una Cúpula repleta, un público que ha animado y apoyado, lo que también se ha notado en el ring", añadió Rivero, quien seguirá ostentando el título mundial de peso átomo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

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Una certificación que ya logró en noviembre de 2025, al ganar a la mexicana Silvia ‘La Guerrita’ Torres, por mayoría, en una pelea que resultó más complicada, no solo por la dureza de su rival, sino porque subió al ring con una lesión de tobillo, de la que se ha recuperado al cien por cien para esta defensa. EFE

mim/sab

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(foto)