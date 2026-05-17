Guruzeta y Borja Iglesias, referencias ofensivas de Athletic y Celta

Bilbao, 17 may (EFE).- Los regresos a la titularidad de los delanteros Gorka Guruzeta y Borja Iglesias en los onces de Athletic Club y Celta son las principales novedades en las alineaciones de ambos equipos para el último partido de la temporada en San Mamés.

Ernesto Valverde, que dirigirá su último partido al equipo rojiblanco en 'La Catedral', además de a Guruzeta, que suple a Robert Navarro, ha dado entrada también a Yeray, Yuri y Jauregizar en los puestos del lesionado Vivian, Adama y Rego.

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El once del Athletic es el formado por Unai Simón; Gorosabel, Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Berenguer; y Guruzeta.

Por su parte, Claudio Giráldez ha introducido dos cambios respecto al equipo que se enfrentó al Levante en Balaídos. Ilaix Moriba y Borja Iglesias ocupan los puestos de Sotelo e Iago Aspas. El Celta, por lo tanto, juega con Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer López, Moriba, Carreira; Jutglà, Williot y Borja Iglesias. EFE

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ibn/apa