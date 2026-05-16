Detenido por un atraco un preso peligroso que salió de la cárcel de Lleida en abril

Lleida, 16 may (EFE).- La Guardia Urbana de Lleida ha detenido, por un atraco en un supermercado, a Dino Marcello Miller, un preso considerado peligroso y no rehabilitado que salió el 16 de abril de la prisión leridana y para el que la Fiscalía pidió a los Mossos vigilancia.

Dino Miller fue condenado a 64 años de prisión por tres asesinatos en Barcelona. Cumplió 22 años de condena efectiva, salió de la cárcel en diciembre de 2020 y en 2021 fue detenido por varios asaltos en supermercados leridanos.

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El viernes entró con una pistola simulada en un supermercado de la calle Baró de Maials, en el barrio leridano de Pardinyes, amenazó a una trabajadora y huyó sin llevarse nada. El establecimiento dio la alarma a los Mossos d’Esquadra, que visionaron las cámaras de seguridad y alertaron también a la policía local.

Según fuentes municipales, hora y media después fue arrestado en el barrio de Balafia, cercano al de Pardinyes, por agentes de la Guardia Urbana. EFE

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