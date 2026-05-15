Sémper (PP) se compromete a que la Guardia Civil sea 'profesión de riesgo': "El Gobierno no está a la altura"

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha criticado este viernes que el Gobierno "no está a la altura" de la lucha contra el narcotráfico, por ello, ha avanzado que si Feijóo llega al Ejecutivo, van a instaurar que la Guardia Civil sea 'profesión de riesgo' y se tomarán otras medidas como endurecimiento de penas.

Así lo ha señalado el popular, durante un acto de campaña por las elecciones autonómicas en Huelva, tras conocer que una narcolancha ha arrollado una patrulla de la Guardia Civil en las costas de Almería.

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Al respecto, el popular ha advertido que las organizaciones criminales, "singularmente las vinculadas con el narcotráfico", están "extendiendo sus tentáculos desde Almería hasta Huelva y pasando también a Portugal".

"Esto es un fenómeno que hay que atajar. Y lamentablemente el Gobierno, singularmente el Ministerio del Interior, no está respondiendo a la altura del inmenso reto que enfrentamos", ha aseverado.

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Por ello, ha asegurado que la "alternativa" es "lo que va a hacer el Gobierno del Partido Popular". Así, ha garantizado que, "si los españoles otorgan "el honor e inmensa responsabilidad de gobernar España", unas las primeras medidas que va a tomar Alberto Núñez Feijóo "reinstaurar el Oconsur, una unidad de élite en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado".

Además, Sémper ha asegurado que el PP va a instaurar "desde el minuto uno" y a considerar a la Guardia Civil como 'profesión de riesgo'. "Lo merece y es justo".

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Por otro lado, ha avanzado que el Código Penal "se va a endurecer también para que las penas contra los narcotraficantes sean más duras" y los delitos vinculados con el narcotráfico "se van a juzgar todos en la Audiencia Nacional". "El narcotráfico lo que hace es inocular en la sociedad un miedo y controlar también y amenazar. Por eso también vamos a proteger y vamos a reforzar la protección de los funcionarios de prisiones", ha añadido.

En este punto, el popular ha recordado la muerte de los dos guardias civiles en la costa de Huelva que "fueron asesinados en cumplimiento del servicio de su tarea civil" y ha señalado que él "guarda una relación muy especial con la Guardia Civil", ya que la Benemérita detuvo a un comando que iba a atentar contra el popular, por lo que su análisis "no es político, sino emocional".

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"Yo voy a defender la Guardia Civil siempre, en cualquier circunstancia. Y conviene decir las cosas a las claras para que nadie se me engañe, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en general, y la Guardia Civil en particular, se merece un respeto de todos los ciudadanos, pero se merece un respeto especialmente de los dirigentes políticos", ha enfatizado.