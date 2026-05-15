PP critica que el Gobierno vuelva al 21% de IVA en la luz cuando más gasto hay: "Ese es el apoyo a la clase trabajadora"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado "la empatía y el tino" del Gobierno al tener previsto volver al 21% de IVA en la electricidad y carburantes en junio, "cuando más gasto energético hay". "Ese es el apoyo de la izquierda a la clase trabajadora", ha afeado, por lo que ha pedido que se posponga esa subida.

"Ahora que empieza el calor, ahora que empieza a funcionar el aire acondicionado a tope en las viviendas, en las fábricas, ahora es hora de recaudar, ha pensado el Gobierno", ha criticado Bendodo en declaraciones a los periodistas en Málaga, en un acto en el marco de la campaña electoral andaluza, que termina este viernes.

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Así, ha señalado que desde el PP instan al Gobierno a que "baje el IVA que se acordó por el impacto de los precios de la guerra de Irán, que al menos se posponga todo el tiempo que pueda, uno o dos meses más". "Y a partir de ahí ya veremos cómo evoluciona todo", ha apostillado.

"Lo que no puede ser es que el Gobierno haga caja, ahora que se va a aumentar el gasto en energía eléctrica y en carburantes por las temperaturas, vaya a recaudar más subiendo el IVA en esta fecha. Las familias ya están asfixiadas, el litro de combustible sigue rozando los dos euros y no es el momento de echar más peso en la mochila de la gente", ha concluido.

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